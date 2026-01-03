Ronaldo thành trò cười

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chế giễu trong thất bại 2-3 của Al-Nassr trước Al-Ahli tại Saudi Pro League.

CĐV chế giễu Ronaldo với pha bỏ lỡ khó tin.

Rạng sáng 3/1, Al-Nassr lần đầu nếm mùi thất bại ở mùa giải năm nay khi Ronaldo không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn. Ngay trong hiệp một, siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra nặng nề, ít tham gia vào các tình huống quyết định và gần như mất hút trước hàng thủ đối phương.

Sang hiệp hai, khi Al-Nassr đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ hòa, Ronaldo bất ngờ có cơ hội thuận lợi trong vùng cấm. Tuy nhiên, thay vì pha dứt điểm lạnh lùng quen thuộc, CR7 lại xử lý lóng ngóng, để bóng tuột khỏi chân và bị thủ môn Abdulrahman Al-Sanbi dễ dàng ôm gọn.

Pha bỏ lỡ khó tin lập tức trở thành mồi lửa trên khán đài. Các CĐV Al-Ahli đồng loạt thực hiện động tác giả vờ khóc hướng thẳng về phía Ronaldo.

Trên mạng xã hội, hàng loạt đoạn clip cắt lại pha bỏ lỡ của Ronaldo cũng nhanh chóng được lan truyền, kéo theo nhiều bình luận châm biếm và mỉa mai.

Nhiều CĐV cho rằng hình ảnh CR7 lóng ngóng là minh chứng cho dấu hiệu của tuổi tác, thậm chí ví khoảnh khắc ấy như "biểu tượng cho sự sa sút không thể phủ nhận". Người khác gay gắt hơn khi so sánh: "Al-Nassr chơi với 10 người mỗi khi Ronaldo mất hút trong các trận lớn".

Trái ngược với sự nhạt nhòa của Ronaldo, Ivan Toney chơi bùng nổ với cú đúp giúp Al-Ahli chiếm ưu thế. Dù Al-Nassr kịp gỡ hòa 2-2, bàn thắng quyết định của Merih Demiral ở phút 60 dập tắt mọi hy vọng.

Với trận thua muối mặt, Al-Nassr nguy cơ bị Al Hilal vượt mặt, qua đó khiến chuỗi 10 trận thắng tuyệt đối đầu mùa giải trở nên vô nghĩa.

