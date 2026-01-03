Ác mộng của Ronaldo

Rạng sáng 3/1, Al Nassr thua Al Ahli 2-3 trên sân khách ở vòng 13 Saudi Pro League.

Sau trận hòa thất vọng trước Al Ettifaq, Al Nassr hành quân đến King Abdullah Sports City với nhiệm vụ giành 3 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jorge Jesus lại nhập cuộc đầy bị động và để thủng lưới đến 2 lần chỉ sau 20 phút bóng lăn. Ivan Toney, cựu tiền đạo Brentford, gieo sầu cho Cristiano Ronaldo và đồng đội bằng hai bàn thắng.

Kịch tính được đẩy lên ở khoảng thời gian cuối hiệp một, khi Al Amri gỡ hòa 2-2 cho Al Nassr. Tuy nhiên, nỗ lực của đội khách không đủ để giúp họ tránh khỏi thất bại. Phút 55, Toney lại ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Merih Demiral ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1.

Ở trận này, Ronaldo chơi nhạt nhòa. Anh có 4 lần dứt điểm, 3 trong số đó là những cú đánh đầu nhưng đều không hiệu quả. Ngoài ra, lão tướng 40 tuổi còn bỏ lỡ một cơ hội đối mặt thủ môn đầy vô duyên.

Chung cuộc, Al Nassr thua 2-3 và đứng trước nguy cơ lớn mất ngôi đầu, nếu Al Hilal đánh bại Damac ở vòng này. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng khi Al Nassr liên tục sảy chân ở những thời điểm quan trọng, khiến giấc mơ giành danh hiệu trở nên xa vời. Nếu không sớm cải thiện phong độ, Ronaldo và đồng đội sẽ lại có một mùa giải trắng tay.

Bảng xếp hạng Saudi Pro League.