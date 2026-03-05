Sau CAS, bóng đá Malaysia còn hy vọng nào?

Phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) gần như khép lại vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia, nhưng về lý thuyết vẫn còn một con đường pháp lý rất hẹp tại tòa án Thụy Sĩ.

CAS bác đơn kháng cáo của Malaysia liên quan đến dàn cầu thủ nhập tịch.

Phán quyết mới nhất của CAS liên quan đến vụ việc bảy cầu thủ nhập tịch khép lại quá trình kháng cáo trong hệ thống bóng đá quốc tế. CAS xác nhận có vi phạm trong hồ sơ nhập tịch, giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ nhưng thu hẹp phạm vi áp dụng, chỉ cấm tham gia các trận đấu chính thức thay vì mọi hoạt động bóng đá.

Sau phán quyết này, câu hỏi lớn đặt ra là liệu bóng đá Malaysia còn cơ hội pháp lý nào để tiếp tục khiếu nại.

CAS gần như là cấp xét xử cuối cùng

Trong hệ thống quản trị bóng đá toàn cầu, các tranh chấp kỷ luật thường được giải quyết theo ba cấp độ. Quyết định ban đầu do FIFA ban hành, sau đó các bên có quyền kháng cáo lên CAS. Khi CAS đưa ra phán quyết, vụ việc về cơ bản kết thúc trong hệ thống thể thao.

Điều này đồng nghĩa các liên đoàn hay cầu thủ liên quan không thể tiếp tục kháng cáo trong khuôn khổ của FIFA hay các tổ chức châu lục như Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Mọi giải đấu quốc tế đều phải tôn trọng và thực thi phán quyết của CAS.

Tuy nhiên, vì trụ sở của CAS đặt tại Lausanne (Thụy Sĩ), các bên vẫn có một lựa chọn pháp lý cuối cùng: đưa vụ việc lên tòa án tối cao của Thụy Sĩ.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang vướng rắc rối.

Việc đưa phán quyết của CAS ra tòa Thụy Sĩ không phải là một phiên kháng cáo theo nghĩa thông thường. Tòa án Liên bang Thụy Sĩ không xem xét lại nội dung vụ án, cũng không đánh giá lại bằng chứng hay mức độ vi phạm.

Thay vào đó, tòa chỉ kiểm tra các yếu tố thủ tục, chẳng hạn như hội đồng trọng tài có vi phạm nguyên tắc xét xử công bằng hay không, có tồn tại xung đột lợi ích giữa các trọng tài hay CAS có vượt quá thẩm quyền của mình hay không.

Nếu không phát hiện sai phạm trong quy trình tố tụng, tòa án Thụy Sĩ gần như luôn giữ nguyên phán quyết của CAS.

Thống kê pháp lý cho thấy hơn 90% quyết định của CAS được duy trì khi bị đưa lên tòa Thụy Sĩ. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ các vụ việc bị hủy hoặc buộc phải xét xử lại.

Một trong những trường hợp hiếm hoi là vụ của kình ngư Trung Quốc Sun Yang. Năm 2020, Tòa án Liên bang Thụy Sĩ hủy phán quyết cấm thi đấu của CAS do phát hiện trọng tài trưởng có dấu hiệu thiên kiến trên mạng xã hội. Vụ việc sau đó phải được CAS xét xử lại.

Khả năng của Malaysia

Trong trường hợp của Malaysia, CAS xác nhận hành vi vi phạm liên quan đến hồ sơ nhập tịch nhưng đồng thời điều chỉnh một phần án phạt để bảo đảm tính “hợp lý và tương xứng”. Các cầu thủ vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng, song được phép tập luyện và tham gia các hoạt động bóng đá khác.

Việc CAS cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt khiến khả năng đảo ngược phán quyết tại tòa Thụy Sĩ càng trở nên thấp. Ngoài ra, nếu FAM quyết định tiếp tục kiện, quá trình xét xử có thể kéo dài nhiều tháng mà không làm đình chỉ hiệu lực của án phạt.

Nói cách khác, dù về lý thuyết vẫn còn một con đường pháp lý, phán quyết của CAS trên thực tế gần như đã khép lại vụ bê bối nhập tịch gây tranh cãi của bóng đá Malaysia. Những nỗ lực tiếp theo, nếu có, nhiều khả năng chỉ mang ý nghĩa thủ tục hơn là cơ hội thực sự để thay đổi kết quả vụ việc.