Trật tự cũ của Ngoại hạng Anh đang rạn nứt

Sự táo bạo của những đội bị đánh giá thấp đang khiến Premier League mùa này trở thành giải đấu khó lường bậc nhất châu Âu.

MU đứt mạch bất bại - tai nạn hay hệ quả? Chuỗi trận ấn tượng của học trò Michael Carrick đã chính thức dừng lại sau trận thua Newcastle rạng sáng nay. Ở đó, người xem dễ thấy được những vấn đề tồn đọng mà MU vẫn chưa thể giải quyết được.

Premier League từ lâu được xem là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, nơi bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá. Nhưng mùa giải năm nay đang cho thấy một xu hướng rõ ràng hơn: các đội “cửa dưới” không còn bước vào sân với tâm thế chịu trận. Họ sẵn sàng chơi sòng phẳng, thậm chí chủ động thách thức những ông lớn.

Những diễn biến ở vòng 29 rạng sáng 5/3 là minh chứng rõ ràng.

Khoảng cách quyền lực đang thu hẹp

Trên sân Molineux, Wolves đánh bại Liverpool trong một trận đấu mà đội khách được đánh giá cao hơn về lực lượng và vị thế. Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn và cố gắng áp đặt thế trận, nhưng Wolves cho thấy họ đã chuẩn bị rất kỹ về mặt chiến thuật.

Đội bóng của HLV Rob Edwards tổ chức phòng ngự kỷ luật, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và kiên nhẫn chờ cơ hội phản công. Khi thời cơ đến, họ tận dụng rất tốt để định đoạt trận đấu.

Một kịch bản còn kịch tính hơn diễn ra tại St James’ Park. Newcastle đánh bại Manchester United 2-1 dù phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian.

Thẻ đỏ của Jacob Ramsey ở cuối hiệp một tưởng chừng sẽ khiến đội chủ nhà rơi vào thế khó. Nhưng Newcastle không chọn cách co cụm phòng ngự. Họ vẫn giữ sự chủ động nhất định trong cách tiếp cận trận đấu, tận dụng tốc độ và những pha chuyển trạng thái để gây sức ép.

Bàn thắng muộn của William Osula mang về chiến thắng cho Newcastle và trở thành khoảnh khắc tiêu biểu của vòng đấu. Nó phản ánh một thực tế đang diễn ra ở Premier League: ngay cả khi rơi vào thế bất lợi, những đội bóng bị đánh giá thấp hơn vẫn sẵn sàng tìm cách giành chiến thắng thay vì chỉ cố gắng cầm hòa.

MU thua Newcastle trong bối cảnh chủ nhà chỉ chơi với 10 người trong hiệp 2.

Ở Etihad, Man City cũng chia điểm trước Nottingham Forest. Kết quả này giáng đòn đau vào thầy trò Pep Guardiola trong cuộc đua vô địch. Bước ngoặt có thể xuất hiện từ cột mốc này, khi "The Cityzens" đã kém "Pháo thủ" tới 7 điểm.

Trong nhiều năm, Premier League thường được định hình bởi sự vượt trội của nhóm “Big Six”. Những đội bóng nhỏ hơn hiếm khi dám chơi sòng phẳng, bởi sự chênh lệch về lực lượng và tài chính quá rõ ràng.

Nhưng bức tranh đó đang thay đổi.

Những đội như Wolves hay Newcastle cho thấy họ không chỉ biết phòng ngự. Họ sở hữu hệ thống chiến thuật rõ ràng, tổ chức pressing hợp lý và chuyển trạng thái rất nhanh. Quan trọng hơn, họ không còn bước vào sân với tâm lý e dè.

Trước Liverpool, Wolves không cố gắng phá nhịp trận đấu bằng cách co cụm phòng ngự suốt 90 phút. Họ chọn cách phòng ngự có tổ chức, đồng thời sẵn sàng đẩy cao đội hình khi có cơ hội. Chính sự tự tin đó khiến trận đấu trở nên cân bằng hơn so với dự đoán ban đầu.

Trong khi đó, màn trình diễn của Kieran Trippier tại St James’ Park cũng là minh chứng rõ cho tinh thần của những đội “cửa dưới”. Trước Manchester United, hậu vệ phải của Newcastle United có một trận đấu gần như hoàn hảo.

Theo dữ liệu từ luồng Datazone trên FPT Play, Trippier chạm bóng 88 lần, thắng 10 pha tranh chấp, có 10 tình huống phá bóng, 4 pha tắc bóng và 2 lần đánh chặn. Anh còn giành lại quyền kiểm soát bóng 3 lần, thực hiện 4 quả tạt, tạo ra một cơ hội và đóng góp một kiến tạo.

Những con số đó cho thấy chiến thắng của Newcastle không phải may mắn. Ngay cả khi phải chơi thiếu người, họ vẫn giữ được tổ chức và bản lĩnh.

Sự thay đổi này không chỉ đến từ yếu tố tâm lý. Nó còn phản ánh sự tiến bộ chung của giải đấu. Nhiều đội bóng sở hữu ban huấn luyện có tư duy chiến thuật hiện đại, cầu thủ chất lượng và cách tổ chức trận đấu rõ ràng. Khi khoảng cách chuyên môn thu hẹp, lợi thế của các ông lớn cũng không còn tuyệt đối.

Cái giá của sự chủ quan

Ở chiều ngược lại, những cú sảy chân của các đội bóng lớn cho thấy một vấn đề khác: sự thiếu ổn định.

Liverpool kiểm soát trận đấu trước Wolves nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến họ trả giá.

Manchester United cũng rơi vào tình cảnh tương tự tại St James’ Park. Dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian, “Quỷ đỏ” không thể kiểm soát thế trận theo cách của một đội bóng lớn.

Ngoại hạng Anh đang chứng kiến quá nhiều bất ngờ.

Những trận đấu như vậy cho thấy Premier League không còn là nơi các ông lớn dễ dàng tích lũy điểm số trước những đối thủ yếu hơn. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, họ có thể phải trả giá ngay lập tức.

Điều đó khiến mỗi vòng đấu của Ngoại hạng Anh mùa này đều tiềm ẩn bất ngờ. Các đội bóng nhỏ hơn ngày càng tự tin, trong khi các ứng viên lớn lại không duy trì được sự ổn định tuyệt đối.

Các ông lớn vẫn sở hữu những ngôi sao và nguồn lực vượt trội, nhưng điều đó không còn đủ để đảm bảo chiến thắng nếu họ không giữ được sự tập trung trong suốt trận đấu.

Khi “cửa dưới” không còn biết sợ, Premier League trở thành giải đấu nơi mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Và chính sự khó lường ấy đang tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho mùa giải năm nay.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.