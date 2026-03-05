Những quyết định khiến MU trả giá trước Newcastle

Sai lầm trong cách dùng người và điều chỉnh chiến thuật được cho là khiến Manchester United không tận dụng được lợi thế hơn người trong trận thua 1-2 trước Newcastle.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Thất bại 1-2 trước Newcastle tại St James’ Park là trận thua đầu tiên của Michael Carrick kể từ khi ông tiếp quản Manchester United. Kết quả này không chỉ chấm dứt chuỗi trận tích cực của đội bóng, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về một số lựa chọn chiến thuật trong trận đấu.

Khi cấu trúc tấn công không tạo khác biệt

Ngay từ đội hình xuất phát, Carrick đưa ra quyết định gây chú ý khi giữ nguyên bộ ba tấn công từng ra sân trước Crystal Palace. Trong trận đấu đó, Manchester United giành chiến thắng nhưng màn trình diễn của hàng công không thật sự thuyết phục. Bàn thắng đến chủ yếu nhờ lợi thế sau khi đối thủ nhận thẻ đỏ.

Trước Newcastle, cấu trúc tấn công tương tự tiếp tục được sử dụng. Tuy nhiên, hệ thống này không mang lại hiệu quả rõ rệt. Các cầu thủ phía trên thiếu sự trực diện trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Nhịp độ tấn công không đủ nhanh để tạo áp lực lên hàng thủ đội chủ nhà.

Manchester United kiểm soát bóng nhiều hơn trong nhiều thời điểm, nhưng khả năng chuyển hóa thành cơ hội lại hạn chế. Các pha phối hợp ở khu vực cuối sân thiếu sự sắc bén. Những đường chuyền quyết định hiếm khi xuất hiện ngoài nỗ lực cá nhân của Bruno Fernandes.

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một là pha phối hợp giữa Fernandes và Casemiro, dẫn tới bàn gỡ hòa của tiền vệ người Brazil. Tuy nhiên, đó gần như là dấu ấn tấn công rõ ràng duy nhất của Manchester United trong phần lớn thời gian trận đấu.

Michael Carrick nhận thất bại đầu tiên từ khi dẫn dắt MU.

Điều đáng nói là Newcastle phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một sau chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Jacob Ramsey. Trong bối cảnh đó, Manchester United đáng ra cần kiểm soát trận đấu tốt hơn và tạo ra nhiều sức ép hơn lên khung thành đối phương.

Thực tế lại cho thấy đội khách không thể khai thác lợi thế này. Newcastle vẫn duy trì được sự chủ động trong nhiều pha bóng và không để Manchester United tạo ra thế trận áp đảo.

Một phần nguyên nhân nằm ở việc Manchester United thiếu những pha tấn công từ hai cánh. Hệ thống 4-2-3-1 của Carrick cần sự kéo giãn đội hình đối phương từ các cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, trong trận đấu này điều đó hiếm khi xảy ra.

Matheus Cunha thường xuyên di chuyển vào trung lộ thay vì bám biên. Bryan Mbeumo cũng không tạo được những pha đột phá quen thuộc. Khi hai cánh không tạo được sức ép, các đường tấn công của Manchester United trở nên dễ đoán.

Những điều chỉnh chưa mang lại hiệu quả

Trong hiệp hai, Carrick thực hiện một số thay đổi nhằm cải thiện thế trận. Tuy nhiên, một vài quyết định lại tạo ra tranh luận.

Đáng chú ý nhất là việc rút Casemiro khỏi sân ở phút 60. Tiền vệ người Brazil vừa ghi bàn gỡ hòa và vẫn là mối đe dọa đáng kể trong các tình huống cố định. Với khả năng không chiến và kinh nghiệm di chuyển trong vòng cấm, anh thường mang lại phương án tấn công bổ sung cho đội bóng.

MU chơi không hay hơn Newcastle.

Manuel Ugarte được tung vào sân thay Casemiro và có màn thể hiện ổn định. Tuy vậy, trong bối cảnh Manchester United cần bàn thắng để giành trọn ba điểm, việc mất đi sự hiện diện của Casemiro trong khu vực 16,5 m khiến đội bóng giảm bớt một lựa chọn tấn công.

Một chi tiết khác cũng thu hút sự chú ý là thời điểm Amad được tung vào sân. Trong suốt trận đấu, Manchester United gặp khó trong việc tạo cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, cầu thủ người Bờ Biển Ngà chỉ xuất hiện từ phút 76.

Khoảng thời gian còn lại không đủ để Amad tạo ra ảnh hưởng đáng kể. Với kỹ thuật cá nhân và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, anh có thể là phương án hữu ích khi đối thủ chơi thiếu người.

Việc thay người muộn khiến Manchester United không có thêm nhiều lựa chọn để thay đổi nhịp độ trận đấu.

Tình huống thay người cuối trận cũng để lại nhiều tiếc nuối. Khi Noussair Mazraoui phải rời sân vì chấn thương ở phút 85, Carrick đưa Tyrell Malacia vào sân.

Ngay sau đó, Newcastle ghi bàn thắng quyết định. William Osula cắt từ cánh phải vào trung lộ trước khi tung cú sút đưa bóng vào góc lưới. Đây là pha bóng mang tính bước ngoặt, khi Manchester United không còn đủ thời gian để tìm bàn gỡ.

Trên các diễn đàn bóng đá, quyết định dùng Malacia thay vì Ayden Heaven bị người hâm mộ đặt dấu hỏi. Malacia đã lâu không thi đấu, nằm trong danh sách "phải khăn gói rời CLB". Trong khi đó, Heaven đã có nhiều thời điểm được MU sử dụng.

Trận thua tại St James’ Park vì thế phản ánh nhiều yếu tố khác nhau. Manchester United không chơi tốt trong phần lớn thời gian trận đấu. Họ cũng không tận dụng được lợi thế hơn người trong hiệp hai.

Những quyết định chiến thuật của Carrick trở thành một phần trong bức tranh đó. Trong môi trường cạnh tranh của Premier League, các chi tiết nhỏ thường quyết định kết quả cuối cùng.

Dù vậy, thất bại này không làm thay đổi hoàn toàn vị thế của Manchester United trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Đội bóng vẫn đang bám sát các đối thủ trực tiếp và còn nhiều trận đấu phía trước.

Điều quan trọng hơn là cách Manchester United phản ứng sau trận thua. Khả năng điều chỉnh của Carrick, cả về chiến thuật lẫn cách sử dụng nhân sự, sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn còn lại của mùa giải.