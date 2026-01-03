Sao Arsenal 'lột xác' ngoạn mục

Người hâm mộ Arsenal không khỏi ngỡ ngàng trước ngoại hình thay đổi ấn tượng của Leandro Trossard kể từ khi cập bến Emirates.

Cơ bắp rắn chắc của Trossard thời gian gần đây so với thời khoác áo Brighton.

Trossard gia nhập Arsenal từ Brighton vào tháng 1/2023 với mức phí 20 triệu bảng, kèm 7 triệu bảng phụ phí. Ở tuổi 31, anh nhanh chóng trở thành quân bài quan trọng trong tay HLV Mikel Arteta nhờ sự đa năng, khả năng tạo đột biến và những bàn thắng mang tính quyết định.

Tuy nhiên, điều khiến các CĐV bất ngờ nhất lại đến từ sự thay đổi rõ rệt về hình thể của cầu thủ này. Sau gần 3 năm khoác áo "Pháo thủ", tiền đạo người Bỉ gây chú ý mạnh mẽ với thể trạng ngày càng sung mãn, săn chắc.

Những hình ảnh tập luyện gần đây cho thấy phần vai và cánh tay của Trossard nổi rõ các bó cơ săn chắc. Bắp tay căng tròn, cơ tam đầu và cơ vai lộ rõ dưới lớp áo sát nách, phản ánh cường độ tập gym nặng và đều đặn.

Ở phần thân dưới, cơ đùi trước nổi khối khi anh tăng tốc với trái bóng, tạo cảm giác bền bỉ và linh hoạt. Đây là mẫu cơ bắp thiên về sức mạnh kết hợp tốc độ, rất phù hợp với một cầu thủ tấn công thường xuyên di chuyển, pressing và bứt phá trong không gian hẹp.

Đồng đội gọi Trossard là quái vật phòng gym.

Trong một buổi phỏng vấn với Sky Sports, trung vệ Gabriel Magalhaes dành lời khen đặc biệt cho người đồng đội. Khi được hỏi ai là quái thú trong phòng gym của Arsenal, Gabriel ban đầu nhắc đến Kai Havertz, trước khi không giấu nổi sự thán phục: "Trossard. Trời ơi, anh chàng này cực kỳ khỏe".

HLV Mikel Arteta cũng đánh giá cao sự ổn định và đóng góp bền bỉ của Trossard. "Cậu ấy rất ổn định, giống như các cầu thủ tấn công khác. Dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, họ đều tạo ra ảnh hưởng tích cực. Đó là điều chúng tôi cần", Arteta nhấn mạnh.

Arsenal hiện bước vào giai đoạn lượt về của mùa giải với vị thế đầy hứa hẹn, dẫn đầu cả Premier League lẫn vòng phân hạng Champions League. "Pháo thủ" đang hơn Man City 4 điểm. Với Arteta, khoảng cách ấy chưa nói lên tất cả: "Chúng tôi hài lòng, nhưng luôn có thể làm tốt hơn. Trận đấu tiếp theo mới là quan trọng nhất".