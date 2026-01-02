Arsenal hỏi mua Guler

Arsenal có thể tạo ra một trong những thương vụ đình đám nhất mùa hè 2026 khi nhắm tới Arda Guler của Real Madrid.

Guler được Arsenal săn đón.

Theo Fichajes, Arsenal chuẩn bị gửi đề nghị có thể lên tới 80 triệu euro đến Real Madrid. Phương án được cân nhắc là hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt, nhằm giảm áp lực tức thời và thuyết phục Real Madrid nhượng lại viên ngọc quý của họ.

"Arteta tin rằng Guler hoàn toàn phù hợp với triết lý kiểm soát bóng, luân chuyển nhanh và sáng tạo mà Arsenal đang xây dựng, tương tự những thành công họ từng đạt được khi chiêu mộ cầu thủ từ La Liga", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Tuy nhiên, Real Madrid chưa có phản hồi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, Arda Guler được coi là trụ cột tương lai trong kế hoạch xoay vòng đội hình dài hạn. Nhà cầm quân người xứ Basque đánh giá cao khả năng tạo đột biến của tiền vệ trẻ này và muốn giữ anh ở lại Bernabeu, nhất là khi Güler vẫn còn hợp đồng đến năm 2029.

Mùa giải hiện tại, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi 3 bàn và có 7 kiến tạo, những con số đủ để củng cố niềm tin của ban huấn luyện Real Madrid.

Về phía Arsenal, sức hấp dẫn của Ngoại hạng Anh cùng lời hứa về một suất đá chính thường xuyên là “vũ khí” lớn nhất. Dù cam kết của Guler với Real Madrid vẫn rất chắc chắn, Arsenal chưa có ý định bỏ cuộc.