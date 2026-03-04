Chủ tịch Perez hối hận vì sa thải Alonso

Xabi Alonso từng mở đầu triều đại bằng chuỗi trận thuyết phục, mang đến cảm giác về một cuộc chuyển giao thế hệ suôn sẻ trên băng ghế huấn luyện.

Alonso rời Real chóng vánh.

Tuy nhiên, bước ngoặt ở trận El Clasico, khi ông quyết định rút Vinicius khỏi sân, làm bùng phát những rạn nứt âm ỉ trong phòng thay đồ. Từ đó, quyền lực của Alonso suy giảm rõ rệt giữa những bất đồng chiến thuật và cái tôi của các ngôi sao.

Florentino Perez khi ấy chọn giải pháp mạnh tay, đó là sa thải Alonso để tránh một cuộc khủng hoảng sâu rộng hơn. Nhưng vài tháng trôi qua, quyết định đó đang khiến chủ tịch Real Madrid phải hối hận.

Người kế nhiệm Alvaro Arbeloa mang đến sự ổn định nhất định về mặt nội bộ, song thành tích chuyên môn lại đi xuống. Việc bị loại khỏi Copa del Rey bởi một đội hạng hai và đánh mất lợi thế trước Barcelona tại La Liga (kém 4 điểm) cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở cá tính của HLV tiền nhiệm.

Theo Fichajes, cảm giác tiếc nuối ngày càng rõ rệt tại Bernabeu. Perez bắt đầu nhìn nhận rằng thay vì loại bỏ Alonso, có lẽ ông nên củng cố quyền lực cho nhà cầm quân trẻ và yêu cầu sự cam kết lớn hơn từ các cầu thủ.

Champions League giờ là hy vọng cuối cùng, nhưng ngay cả ở đó, Real Madrid cũng không được đánh giá cao, khi đối thủ của họ là một Man City đang có phong độ ổn định. Nếu Real khép lại mùa giải với hai bàn tay trắng, Chủ tịch Perez sẽ có bài học đắt giá về việc mất kiên nhẫn với một dự án còn dang dở.