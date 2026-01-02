Ngả mũ trước Sunderland

Kể từ khi trở lại Premier League mùa giải 2025/26, Sunderland giành được điểm số trong các trận đối đầu với những đội bóng hàng đầu như Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea và Aston Villa.

Granit Xhaka tỏa sáng trong màu áo Sunderland.

Rạng sáng 2/1, ở vòng 19 Premier League, Sunderland cầm hòa Manchester City 0-0 để tiếp tục duy trì mạch bất bại trên sân nhà. Từ đầu mùa, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh cầm hòa Arsenal (2-2), hòa Manchester City (0-0), cầm hòa Liverpool, thậm chí đánh bại Chelsea lẫn Newcastle.

Trước Aston Villa, một đội trong top 3, Sunderland cũng cầm hòa đối thủ này. Những kết quả này thực sự đáng kinh ngạc, đặc biệt khi Sunderland là một trong ba đội thăng hạng mùa 2025/26 cùng Leeds United và Burnley.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Regis Le Bris, "Mèo đen" thể hiện lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội phản công hiệu quả. Ở màn so tài Man City vừa qua, đội chủ sân The Light cho thấy khả năng phòng ngự chặt chẽ và lối chơi cực kỳ quyết tâm.

Dù đội bóng của Pep có phong độ cực cao, Sunderland vẫn gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ này. Việc giành điểm trước các đội bóng mạnh không chỉ giúp Sunderland duy trì vị thế bất bại sân nhà mà còn đưa họ lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 29 điểm sau nửa mùa giải.

Đây là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng từng trải qua tám năm vắng bóng ở giải đấu cao nhất Anh.Thành tích này nhận được sự khen ngợi lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ, khi các đội thăng hạng thường gặp khó khăn lớn trước các ông lớn.

