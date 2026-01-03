Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CLB Ngoại hạng Anh đón tân binh đắt kỷ lục

  • Thứ bảy, 3/1/2026 08:07 (GMT+7)
Rạng sáng 3/1, Crystal Palace tạo cột mốc mới trong lịch sử chuyển nhượng khi chiêu mộ Brennan Johnson từ Tottenham với mức phí kỷ lục lên tới 35 triệu bảng.

Brennan Johnson trở thành tân binh đắt nhất lịch sử Palace.

Palace theo dõi Johnson từ lâu và đạt thỏa thuận với Spurs, qua đó phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng từng được thiết lập khi chiêu mộ Christian Benteke từ Liverpool năm 2016 với giá khoảng 30 triệu bảng. Johnson gặp khó tại Tottenham mùa này dưới thời Thomas Frank, chỉ đá chính 6 trận tại Premier League, song anh muốn tiếp tục gắn bó với London và xem Palace là điểm đến lý tưởng.

HLV Oliver Glasner dành lời khen cho ban lãnh đạo Palace vì hành động tốc độ và quyết đoán trong quá trình đàm phán. Tiền đạo người Xứ Wales ký hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi và nhiều khả năng góp mặt trong đội hình Palace tiếp đón Newcastle thuộc vòng 20 Premier League vào tối mai (4/1).

"Cậu ấy đến rất sớm trong kỳ chuyển nhượng, đó là điều đáng ghi nhận. Brennan mang lại cho chúng tôi thêm phương án tấn công với tốc độ và khả năng ghi bàn, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc", HLV Glasner nhấn mạnh.

Tiền đạo 24 tuổi từng ghi bàn quyết định giúp Spurs vô địch Europa League hồi tháng 5/2025. Anh chia sẻ đầy háo hức: "Crystal Palace là một CLB tuyệt vời, tôi luôn ngưỡng mộ. Đây là thời điểm hoàn hảo để tôi gia nhập và đồng hành cùng hành trình của đội bóng".

Với Tottenham, sự ra đi của Johnson đồng nghĩa họ chia tay những chân sút hàng đầu 3 mùa gần nhất, sau Son Heung-min và Harry Kane. Spurs dự kiến sẽ bổ sung lực lượng trong tháng 1/2026.

