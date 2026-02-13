Chàng thợ mộc gây sốt khi giành 3 HCV tại Olympic 2026

Franjo von Allmen đang khiến cả thế giới trượt tuyết phải nhắc tên mình sau kỳ Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina.

Ở tuổi 24, VĐV người Thụy Sĩ trở thành vận động viên thứ hai trong lịch sử giành ba HCV ngay tại kỳ Olympic mùa Đông đầu tiên. Trước anh, chỉ Toni Sailer làm được điều đó vào năm 1956, cũng tại dãy Alps.

Hành trình của Von Allmen không bắt đầu từ những học viện danh tiếng. Anh không trưởng thành trong môi trường đào tạo đỉnh cao như nhiều đối thủ.

Thay vào đó, chàng trai sinh ra ở Boltigen dành bốn năm học nghề thợ mộc tại một công ty xây dựng nhà gỗ ở bang Bern. Mỗi mùa hè, anh làm việc trên các sườn núi để tích góp tiền trang trải chi phí thi đấu và bảo dưỡng thiết bị.

Mùa xuân 2023, Von Allmen ra mắt World Cup trượt tuyết đổ đèo với vị trí thứ 46 tại Aspen. Khởi đầu khiêm tốn nhưng đủ để mở ra cánh cửa bước vào đỉnh cao. Chỉ ít tháng sau, anh lọt top 10 và ghi những điểm số đầu tiên ở đấu trường thế giới.

Bước ngoặt đến vào mùa giải 2025. Von Allmen giành chiến thắng ở nội dung super-G tại Wengen, trước khi bùng nổ tại giải Vô địch Thế giới ở Saalbach với hai HCV. Tại đây, Von Allmen vượt qua cả Marco Odermatt để khẳng định vị thế mới của mình.

Chiến tích Olympic đưa anh sánh ngang những huyền thoại. Anh cũng là người đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ vô địch thế giới và Olympic ở nội dung đổ đèo trong hai kỳ liên tiếp, sau Jean-Claude Killy năm 1968.

Từ một thợ mộc vùng núi đến nhà vô địch Olympic ba lần, Franjo von Allmen trở thành biểu tượng mới của thể thao Thụy Sĩ.