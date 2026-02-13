Thủ môn Barca mắc sai lầm khó tin

Joan Garcia mắc lỗi dẫn đến bàn thua trong thất bại 0-4 của Barcelona trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Copa del Rey vào rạng sáng 13/2.

Sai lầm của Garcia.

Phút thứ 6, Eric Garcia có đường chuyền về. Bóng bất ngờ đi đập đất, khiến Joan Garcia đỡ hụt rồi từ từ lăn vào khung thành bỏ trống, mang về bàn mở tỷ số cho Atletico Madrid.

Tình huống mắc sai lầm khiến cựu thủ môn Espanyol bị người hâm mộ chỉ trích. Trên mạng xã hội, không ít người đòi HLV Hansi Flick trả lại suất bắt chính cho lão tướng người Ba Lan, Wojciech Szczesny.

Khoảnh khắc đáng quên trong sự nghiệp Garcia chỉ là khởi đầu cho đêm ác mộng của Barcelona. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Opta thu thập dữ liệu vào năm 2004/05, Barca để thủng lưới 4 bàn trong hiệp một ở các giải quốc nội.

Chưa dừng ở đó, đây còn là trận thua với cách biệt lớn nhất của đội bóng xứ Catalonia trước Atletico Madrid kể từ mùa 1942/43. Khi đó, Atletico còn mang logo cũ, nhấn chìm đối thủ cũng với tỷ số 4-0 ở giải vô địch Tây Ban Nha.

Chiến thắng lịch sử giúp thầy trò HLV Diego Simeone tiến gần hơn giấc mơ giành danh hiệu ở đấu trường Copa del Rey, điều họ chưa từng làm được trong suốt 13 năm qua.