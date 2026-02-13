Atletico vùi dập Barcelona với tỷ số không tưởng

Rạng sáng 13/2, Atletico Madrid nhấn chìm Barca 4-0 ở bán kết lượt đi Copa del Rey trên sân nhà.

Yamal bất lực trong ngày Barcelona thảm bại.

Trong ngày tân binh Ademola Lookman tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo, lão tướng Antoine Griezmann cũng ghi bàn, Atletico Madrid làm cổ động viên ngất ngây với chiến thắng cách biệt 4 bàn trước Barcelona, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 1942/43. Thất bại 4 bàn không gỡ gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng bảo vệ ngôi vương Copa del Rey của thầy trò HLV Hansi Flick ở mùa giải năm nay.

Đội bóng của Diego Simeone nhập cuộc đầy năng lượng. Ngay phút đầu, Giuliano Simeone buộc Joan Garcia phải trổ tài cứu thua trong tình huống đối mặt.

Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, sai lầm tai hại từ đường chuyền về của Eric Garcia khiến thủ môn bên phía Barcelona lúng túng để bóng lăn qua vạch vôi, biếu không bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 15, Antoine Griezmann nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm chân trái hiểm hóc sau pha phối hợp sắc nét.

Barcelona cố gắng đáp trả khi Fermin Lopez đưa bóng trúng cột, nhưng đó cũng là dấu ấn hiếm hoi của đội khách tại Madrid. Những phút còn lại, CĐV chứng kiến chủ nhà thi đấu bay bổng. Ademola Lookman nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Alvarez khép lại hiệp một bùng nổ bằng cú sút xa uy lực trong thời gian bù giờ hiệp một.

Sang hiệp hai, Barca càng thêm khó khăn khi bàn thắng của Pau Cubarsi bị VAR từ chối và Eric Garcia nhận thẻ đỏ sau một pha "bỏ bóng đá người".

Đây mới chỉ là chiến thắng thứ 2 của Atletico trong 11 lần chạm trán gần nhất với đại kình địch xứ Catalonia. Tính riêng ở Copa del Rey, đây mới là chiến thắng đầu tiên của "Rojiblancos" sau 9 lần đối đầu "Blaugrana" gần nhất.