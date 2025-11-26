Cái cúi đầu của Lamine Yamal

Stamford Bridge chứng kiến phiên bản tệ nhất của Lamine Yamal mùa này khi tài năng 18 tuổi hoàn toàn bị Marc Cucurella khóa chặt.

Yamal gây thất vọng trước Chelsea.

Vài tuần trước, Yamal mang hình ảnh của một ngôi sao hàng đầu. Anh tỏ ra sắc bén ở Brugge, tự tin tại Vigo và bùng nổ trước Athletic Bilbao. Nhưng Stamford Bridge kéo Yamal trở về mặt đất. Cucurella, người rất hiểu Yamal, bóp nghẹt hoàn toàn nguồn cảm hứng quan trọng nhất của Barca, khiến họ thua đậm Chelsea 0-3 tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11.

Không chỉ là một trận đấu thất vọng, nó phơi bày giới hạn của Yamal trước những hậu vệ thật sự lỳ lợm, già dặn và biết rõ phải làm gì để khoá chặt một cầu thủ chạy cánh có thiên hướng trực diện. Cucurella không chỉ phòng ngự; anh bám, đè, áp sát, phạm lỗi kín và liên tục phá nhịp. Anh khiến Yamal mất bóng 21 lần, con số mô tả chính xác cuộc đối đầu một chiều.

Trong 20 phút đầu, Yamal cố gắng lùi sâu phối hợp. Nhưng càng về sau, số 10 của Barcelona càng bị hút vào cuộc rượt đuổi vô nghĩa với Cucurella. Hậu vệ người Tây Ban Nha không nhanh hơn, không khéo hơn, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc để phá bóng, gây áp lực hoặc kéo áo đủ tinh tế để trọng tài không thổi phạt. Khi Yamal lần hiếm hoi thoát được, Cucurella lập tức phạm lỗi chiến thuật.

Yamal chỉ có hai pha qua người thành công, thấp nhất kể từ đầu tháng. Anh sút đúng một lần, nhẹ như một đường chuyền cho thủ môn Robert Sanchez. Đây không chỉ là vấn đề phong độ. Yamal thiếu kế hoạch B. Khi cánh phải đóng lại, anh không bó vào trung lộ, không đổi cánh, không chủ động tìm khoảng trống mới. Yamal mắc kẹt trong chính vai trò của mình, giống như bị trận đấu nuốt trọn.

Những thất bại trước Chelsea sẽ giúp Lamine Yamal học được nhiều.

Trong khi đó, ở phía đối diện, Estevao – cũng 18 tuổi – lại chơi ngày một tự tin. Chênh lệch ấy khiến Yamal trở nên lạc lõng. Theo thời gian, sự bực bội tràn lên từng pha xử lý. Anh quay mặt đi khi mất bóng, phàn nàn với trọng tài và đánh mất sự bình thản vốn là điểm mạnh nhất của mình.

Hansi Flick buộc phải rút Yamal ra khi trận đấu còn khoảng 10 phút. Quyết định ấy hợp lý, không chỉ vì chiến thuật, mà còn để bảo vệ tâm lý và thể trạng cho tài năng của Barca, người đang gặp vấn đề ở cơ háng. Nhưng Yamal rời sân trong tiếng chế giễu của CĐV Chelsea, những người không bỏ lỡ cơ hội nhắc lại màn trình diễn tệ nhất của anh trước một đội bóng lớn mùa này.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Yamal chơi tệ. Nuno Mendes bóp nghẹt Yamal trước PSG. Carreras trên cơ ở El Clasico. Và giờ là Cucurella. Những hậu vệ mạnh, thông minh và dữ dội đều khiến Yamal gặp rắc rối giống nhau khi sự đơn điệu khi tấn công và khả năng điều chỉnh trong trận đấu còn hạn chế.

Mùa trước, sau thất bại trước Inter, Yamal thề sẽ không dừng lại cho đến khi mang Champions League trở lại Camp Nou. Khát vọng ấy không sai, nhưng hành trình chưa bao giờ bằng phẳng. Những đêm như ở London là bài kiểm tra cần thiết. Thất bại đau, nhưng với những tài năng thực thụ, chúng là chất liệu để lớn lên.

Yamal vẫn là viên ngọc của Barca. Nhưng ngay lúc này, anh cần một điều quan trọng hơn sự tung hô: học cách thích nghi khi đối thủ không cho cậu một centimet thở. Khi vượt qua được bài kiểm tra kiểu Cucurella, một Yamal mới sẽ xuất hiện, trưởng thành hơn, sắc lạnh hơn, và xứng đáng với tầm vóc mà Barca đặt lên đôi vai 18 tuổi ấy.

Ba bàn thắng của Chelsea trước Barcelona Rạng sáng 26/11, Chelsea đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.