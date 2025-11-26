Messi suýt trở lại Barca

Tờ Sport tiết lộ Lionel Messi đạt thỏa thuận trở lại Barcelona vào năm 2023, thậm chí hợp đồng được soạn thảo, nhưng cuộc tái ngộ trong mơ ấy đã đổ bể.

Messi từng rất gần với việc tái hợp Barcelona.

Messi rời Barca năm 2021 trong nước mắt vì CLB không thể gia hạn do khủng hoảng tài chính. Sau hai mùa tại PSG, Leo bắt đầu tìm đường trở lại Camp Nou. Tháng 1/2023, anh chủ động liên hệ Xavi Hernandez. Người đồng đội cũ tin rằng sự xuất hiện của Messi sẽ đưa Barca lên một tầm cao mới. Cả hai liên tục trao đổi, mơ về ngày tái hợp trong màu áo sọc đỏ lam.

Xavi bàn bạc với cha của Messi, Jorge, rồi báo cáo lên Chủ tịch Joan Laporta. Mọi tín hiệu ban đầu đều tích cực. Ban lãnh đạo hào hứng, Giám đốc Thể thao Mateu Alemany khẳng định La Liga đã bật đèn xanh, Barca thậm chí chuẩn bị sẵn bản hợp đồng 2 năm để Messi ký ngay khi trở thành cầu thủ tự do vào hè 2023.

Nhưng đến tháng 4, mọi thứ sụp đổ. Jorge Messi thông báo với Xavi rằng La Liga không chấp thuận việc đăng ký Messi theo cơ chế tài chính hiện tại. Barca buộc phải rút lui vì không thể cân đối quỹ lương, còn M10 thì không muốn tiếp tục chờ đợi trong vô vọng. Anh chọn Inter Miami với một hành trình mới và sự ổn định lâu dài.

Barca thời điểm này cũng khẳng định không còn khả năng đón Messi trở lại, kể cả theo dạng cho mượn. Chủ tịch Laporta nói thẳng: "Messi có hợp đồng ở Inter Miami. CLB phải hướng tới tương lai, không thể sống trong quá khứ".

Siêu sao 38 tuổi ký hợp đồng mới kéo dài đến năm 2028 và đang dẫn dắt Inter Miami vào loạt trận cuối cùng của mùa giải, chỉ còn cách chức vô địch MLS Cup đúng hai trận.

