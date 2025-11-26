Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi suýt trở lại Barca

  • Thứ tư, 26/11/2025 19:20 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Tờ Sport tiết lộ Lionel Messi đạt thỏa thuận trở lại Barcelona vào năm 2023, thậm chí hợp đồng được soạn thảo, nhưng cuộc tái ngộ trong mơ ấy đã đổ bể.

Messi từng rất gần với việc tái hợp Barcelona.

Messi rời Barca năm 2021 trong nước mắt vì CLB không thể gia hạn do khủng hoảng tài chính. Sau hai mùa tại PSG, Leo bắt đầu tìm đường trở lại Camp Nou. Tháng 1/2023, anh chủ động liên hệ Xavi Hernandez. Người đồng đội cũ tin rằng sự xuất hiện của Messi sẽ đưa Barca lên một tầm cao mới. Cả hai liên tục trao đổi, mơ về ngày tái hợp trong màu áo sọc đỏ lam.

Xavi bàn bạc với cha của Messi, Jorge, rồi báo cáo lên Chủ tịch Joan Laporta. Mọi tín hiệu ban đầu đều tích cực. Ban lãnh đạo hào hứng, Giám đốc Thể thao Mateu Alemany khẳng định La Liga đã bật đèn xanh, Barca thậm chí chuẩn bị sẵn bản hợp đồng 2 năm để Messi ký ngay khi trở thành cầu thủ tự do vào hè 2023.

Nhưng đến tháng 4, mọi thứ sụp đổ. Jorge Messi thông báo với Xavi rằng La Liga không chấp thuận việc đăng ký Messi theo cơ chế tài chính hiện tại. Barca buộc phải rút lui vì không thể cân đối quỹ lương, còn M10 thì không muốn tiếp tục chờ đợi trong vô vọng. Anh chọn Inter Miami với một hành trình mới và sự ổn định lâu dài.

Barca thời điểm này cũng khẳng định không còn khả năng đón Messi trở lại, kể cả theo dạng cho mượn. Chủ tịch Laporta nói thẳng: "Messi có hợp đồng ở Inter Miami. CLB phải hướng tới tương lai, không thể sống trong quá khứ".

Siêu sao 38 tuổi ký hợp đồng mới kéo dài đến năm 2028 và đang dẫn dắt Inter Miami vào loạt trận cuối cùng của mùa giải, chỉ còn cách chức vô địch MLS Cup đúng hai trận.

1 bàn, 3 kiến tạo của Messi ở bán kết MLS Sáng 24/11, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ giúp Inter Miami đè bẹp Cincinnati 4-0 để giành vé vào chơi trận chung kết miền Đông MLS.

Cuộc điện thoại định mệnh giúp Messi khoác áo Argentina

Bóng đá Argentina chìm trong nỗi buồn sâu sắc khi Omar Souto, vị quản lý huyền thoại của các đội tuyển quốc gia, qua đời ở tuổi 73.

26:1533 hôm qua

Messi nới rộng khoảng cách với Ronaldo

Cuộc đua thành tích giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lại thu hút sự chú ý của dư luận.

44:2643 hôm qua

Messi, Ronaldo quá hay

Sáng 24/11, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế siêu sao khi cùng tạo nên khoảnh khắc bùng nổ làng bóng đá toàn cầu.

11:00 24/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Duy Luân

Messi Messi

    Đọc tiếp

    Tan HLV Beijing Guoan 'doc vi' CAHN hinh anh

    Tân HLV Beijing Guoan 'đọc vị' CAHN

    8 phút trước 19:55 26/11/2025

    0

    HLV Ramiro Amarelle khẳng định đã nghiên cứu kỹ CAHN và đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong cuộc tái đấu trên sân Hàng Đẫy tối 27/11.

    Man City guc nga tu su chu quan hinh anh

    Man City gục ngã từ sự chủ quan

    39 phút trước 19:24 26/11/2025

    0

    Thất bại 0-2 trước Leverkusen ở Champions League không chỉ là cú vấp của Man City, mà còn là mồi lửa châm ngòi cho cuộc khủng hoảng niềm tin giữa Pep Guardiola và truyền thông Anh.

    Barca sai lam lon voi Cucurella hinh anh

    Barca sai lầm lớn với Cucurella

    59 phút trước 19:04 26/11/2025

    0

    Quyết định bán Marc Cucurella cho Getafe với giá chỉ 12 triệu euro để ưu tiên dùng Junior Firpo khiến ban lãnh đạo Barcelona phải hối tiếc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý