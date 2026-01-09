Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU dễ có Elliot Anderson

  Thứ sáu, 9/1/2026 20:24 (GMT+7)
MU âm thầm chuẩn bị cho cuộc đại phẫu tuyến giữa vào hè 2026, và Elliot Anderson nổi lên như quân bài then chốt trong kế hoạch đó.

MU là ứng cử viên số một ở thương vụ Anderson.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, "Quỷ đỏ" là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ thuộc biên chế Nottingham Forest. Nhà báo người Italy nhấn mạnh sự quan tâm này không mang tính nhất thời, mà nhiều lần được đưa ra trong các cuộc họp nội bộ của INEOS, bất chấp việc chiếc ghế huấn luyện tại Old Trafford còn nhiều biến động.

Về chuyên môn, Anderson được giới chuyên gia đánh giá cực cao. HLV Thomas Tuchel từng gọi anh là "nhân tố xuất sắc" và khẳng định đây là một trong những tiền vệ nổi bật nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. Lối chơi cơ động, khả năng thoát pressing và tư duy chiến thuật giúp Anderson trở thành mẫu cầu thủ mà MU đang thiếu trong quá trình tái thiết.

Đáng chú ý, cả Man City và Chelsea cũng đưa tiền vệ này vào tầm ngắm, sẵn sàng nhập cuộc nếu Forest mở cửa đàm phán. Để tránh bị vượt mặt, đội ngũ tuyển trạch do Jason Wilcox đứng đầu đang chạy đua với thời gian nhằm tạo lợi thế cho MU trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa.

Nếu không có biến động lớn, Anderson khả năng sẽ trở thành một trong những thương vụ chiến lược đầu tiên của kỷ nguyên mới tại Old Trafford. Mức giá của Anderson được cho là rơi vào khoảng 100 triệu bảng.

