Man City kích nổ 'bom tấn' đầu tiên

Tối 9/1, Man City chính thức nổ phát súng đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng mùa đông 2026 bằng thương vụ Antoine Semenyo.

Semenyo lập tức trở thành tân binh đắt giá nhất mùa đông năm nay.

Trên trang chủ, đội bóng áo xanh xác nhận hoàn tất việc chiêu mộ ngôi sao chạy cánh của Bournemouth. Thương vụ tiêu tốn của "The Citizens" số tiền lên tới 65 triệu bảng. Cầu thủ người Ghana ký vào bản giao kèo có thời hạn đến năm 2031, trở thành tân binh đắt giá đầu tiên của kỳ chuyển nhượng này.

Semenyo cập bến Etihad ở thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa. Trong màu áo Bournemouth, anh có hơn 100 lần ra sân và từng bước khẳng định vị thế là một trong những mũi công biên khó chịu nhất Ngoại hạng Anh. Tốc độ, thể lực và khả năng xuyên phá trực diện giúp cầu thủ 26 tuổi trở thành nỗi ám ảnh với các hậu vệ đối phương.

Điều đáng chú ý, Semenyo có thể khoác áo đội bóng mới ngay lập tức. Anh đủ điều kiện thi đấu ở bán kết lượt đi Carabao Cup gặp Newcastle vào ngày 14/1, qua đó mang đến cho HLV Pep Guardiola thêm một quân bài tấn công quan trọng trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Phát biểu trong ngày ra mắt, tuyển thủ Ghana thừa nhận việc gia nhập Man City là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp. Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ với triết lý và những thành tựu mà Guardiola đã xây dựng, đồng thời tin rằng môi trường tại Etihad sẽ giúp anh khai thác trọn vẹn tiềm năng còn bỏ ngỏ.

Từ những ngày đầu ở Bristol City, rồi phiêu bạt qua Bath City và Sunderland, hành trình của Semenyo không khác gì cổ tích. Giờ đây, khi khoác lên mình màu áo Man City, anh đứng trước cơ hội bước lên đỉnh cao mới, trong một tập thể giàu tham vọng.