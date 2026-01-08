7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Porto chi đến 10 triệu euro để sở hữu tài năng trẻ 17 tuổi, Oskar Pietuszewski từ CLB Ba Lan, Jagiellonia. Hợp đồng của cầu thủ này có thời hạn đến năm 2029. Oskar sẽ gia nhập đội hình gồm nhiều tài năng trẻ sáng giá tại sân Dragao như Rodrigo Mora, Rodrigo MoraVictor Froholdt, William Gomes,...
|
Mateo Guendouzi đồng ý rời Lazio để chuyển sang khoác áo Fenerbahce và mang về cho đội bóng Serie A khoản phí chuyển nhượng lên đến 29 triệu euro.
|
Arnaud Kalimuendo tìm cơ hội ra sân thường xuyên tại Frankfurt. CLB Bundesliga trả cho Nottingham 1,5 triệu euro phí mượn chân sút người Pháp đến cuối mùa.
|
Kevin Zeroli, tài năng trẻ 20 tuổi của AC Milan được tạo điều kiện đi học tập, tích lũy kinh nghiệm ở Serie B trong màu áo Juve Stabia đến hết mùa 2025/26.
|
Chibuike Nwaiwu được Trabzonspor chi 5,5 triệu euro để chiêu mộ từ đối tác Áo, Wolfsberger AC. Cầu thủ người Nigeria có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ đánh chặn.
|
Tiền đạo Damion Downs rời Southampton, trở lại Bundesliga nhưng không phải khoác áo đội bóng cũ Cologne mà để chơi cho Hamburg dưới dạng cho mượn đến hết mùa.
|
Gabriel Paulista chấm dứt hợp đồng với Besiktas ngay khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. Theo báo chí Brazil, cựu cầu thủ Arsenal đã từ bỏ 4,5 triệu euro tiền lương tại Thổ Nhĩ Kỳ để trở về Brazil chơi cho Corinthians.
