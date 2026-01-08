Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ năm, 8/1/2026 06:08 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Mateo Guendouzi, tiền vệ từng khoác áo Arsenal, Marseille trở thành nhân vật trung tâm trong thương vụ đắt giá nhất từ đầu phiên chợ giữa mùa.

chuyen nhuong anh 1

Porto chi đến 10 triệu euro để sở hữu tài năng trẻ 17 tuổi, Oskar Pietuszewski từ CLB Ba Lan, Jagiellonia. Hợp đồng của cầu thủ này có thời hạn đến năm 2029. Oskar sẽ gia nhập đội hình gồm nhiều tài năng trẻ sáng giá tại sân Dragao như Rodrigo Mora, Rodrigo MoraVictor Froholdt, William Gomes,...
chuyen nhuong anh 2

Mateo Guendouzi đồng ý rời Lazio để chuyển sang khoác áo Fenerbahce và mang về cho đội bóng Serie A khoản phí chuyển nhượng lên đến 29 triệu euro.
chuyen nhuong anh 3

Arnaud Kalimuendo tìm cơ hội ra sân thường xuyên tại Frankfurt. CLB Bundesliga trả cho Nottingham 1,5 triệu euro phí mượn chân sút người Pháp đến cuối mùa.
chuyen nhuong anh 4

Kevin Zeroli, tài năng trẻ 20 tuổi của AC Milan được tạo điều kiện đi học tập, tích lũy kinh nghiệm ở Serie B trong màu áo Juve Stabia đến hết mùa 2025/26.
chuyen nhuong anh 5

Chibuike Nwaiwu được Trabzonspor chi 5,5 triệu euro để chiêu mộ từ đối tác Áo, Wolfsberger AC. Cầu thủ người Nigeria có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ đánh chặn.
chuyen nhuong anh 6

Tiền đạo Damion Downs rời Southampton, trở lại Bundesliga nhưng không phải khoác áo đội bóng cũ Cologne mà để chơi cho Hamburg dưới dạng cho mượn đến hết mùa.
chuyen nhuong anh 7

Gabriel Paulista chấm dứt hợp đồng với Besiktas ngay khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. Theo báo chí Brazil, cựu cầu thủ Arsenal đã từ bỏ 4,5 triệu euro tiền lương tại Thổ Nhĩ Kỳ để trở về Brazil chơi cho Corinthians.

Duy Anh

chuyển nhượng Southampton Guendouzi Porto Lazio Serie A

