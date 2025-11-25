Messi nới rộng khoảng cách với Ronaldo

Cuộc đua thành tích giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lại thu hút sự chú ý của dư luận.

Messi chinh phục thêm cột mốc ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Sáng 24/11, Messi có màn trình diễn chói sáng khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo, giúp Inter Miami đánh bại chủ nhà Cincinnati 4-0 ở bán kết miền Đông MLS.

Thành tích này giúp M10 cán mốc 1.300 pha đóng góp bàn thắng (gồm bàn thắng và kiến tạo) trong sự nghiệp cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Con số ấn tượng này bỏ xa Ronaldo, người mới có 1.213 lần in dấu giày vào các bàn thắng.

Điều đáng chú ý hơn là phong độ của Messi trong năm 2025 đang vượt trội so với Ronaldo. Ngôi sao của Inter Miami đã có 71 đóng góp bàn thắng, trong đó chỉ 3 bàn đến từ chấm phạt đền. Trái lại, Ronaldo chỉ có 41 lần in dấu giày vào các pha lập công, bao gồm 10 bàn được thực hiện trên chấm 11 m.

Trong nhiều năm, Ronaldo và Messi luôn so kè từng bàn thắng, từng danh hiệu. Ở thời điểm hiện tại, cả hai chưa có dấu hiệu dừng lại và vẫn duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc.

Ronaldo từng thừa nhận anh kỳ vọng cán mốc 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ, trong khi Messi không đặt ra mục tiêu cụ thể. Cả hai đều vừa gia hạn hợp đồng với CLB chủ quản và dự kiến sẽ tiếp tục thi đấu thêm vài năm nữa.

