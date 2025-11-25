Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi nới rộng khoảng cách với Ronaldo

  • Thứ ba, 25/11/2025 00:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Cuộc đua thành tích giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lại thu hút sự chú ý của dư luận.

Messi chinh phục thêm cột mốc ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Sáng 24/11, Messi có màn trình diễn chói sáng khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo, giúp Inter Miami đánh bại chủ nhà Cincinnati 4-0 ở bán kết miền Đông MLS.

Thành tích này giúp M10 cán mốc 1.300 pha đóng góp bàn thắng (gồm bàn thắng và kiến tạo) trong sự nghiệp cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Con số ấn tượng này bỏ xa Ronaldo, người mới có 1.213 lần in dấu giày vào các bàn thắng.

Điều đáng chú ý hơn là phong độ của Messi trong năm 2025 đang vượt trội so với Ronaldo. Ngôi sao của Inter Miami đã có 71 đóng góp bàn thắng, trong đó chỉ 3 bàn đến từ chấm phạt đền. Trái lại, Ronaldo chỉ có 41 lần in dấu giày vào các pha lập công, bao gồm 10 bàn được thực hiện trên chấm 11 m.

Trong nhiều năm, Ronaldo và Messi luôn so kè từng bàn thắng, từng danh hiệu. Ở thời điểm hiện tại, cả hai chưa có dấu hiệu dừng lại và vẫn duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc.

Ronaldo từng thừa nhận anh kỳ vọng cán mốc 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ, trong khi Messi không đặt ra mục tiêu cụ thể. Cả hai đều vừa gia hạn hợp đồng với CLB chủ quản và dự kiến sẽ tiếp tục thi đấu thêm vài năm nữa.

1 bàn, 3 kiến tạo của Messi ở bán kết MLS Sáng 24/11, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ giúp Inter Miami đè bẹp Cincinnati 4-0 để giành vé vào chơi trận chung kết miền Đông MLS.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Messi Cristiano Ronaldo Messi ronaldo inter miami

