MU để ngỏ khả năng cho Mainoo và Zirkzee rời đi

HLV Ruben Amorim không loại trừ khả năng Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee sẽ rời MU ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng nhấn mạnh ưu tiên cao nhất luôn là CLB.

Kobbie Mainoo không được trọng dụng ở MU.

Mainoo mới đá 228 phút từ đầu mùa và chỉ có một trận đá chính tại Carabao Cup. Zirkzee thậm chí chưa từng xuất phát và chỉ góp mặt 90 phút sau 5 lần vào sân từ ghế dự bị. Cả hai đều đối mặt với tương lai mờ mịt khi tháng 1 đang đến gần.

Nguồn tin cho biết Mainoo đã làm mọi cách để cải thiện phong độ và ghi điểm với HLV mới. Anh thay đầu bếp riêng để tối ưu dinh dưỡng và tập thêm với HLV cá nhân trong các đợt nghỉ đội tuyển. Dù vậy, Mainoo vẫn đứng sau Bruno Fernandes trong cuộc cạnh tranh vị trí. Tài năng người Anh từng xin rời đội theo dạng cho mượn ở cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè và có thể tái đề nghị vào tháng 1.

Zirkzee được các CLB Italy quan tâm sau quãng thời gian bị bỏ quên ở Old Trafford. Khi được hỏi về khả năng để hai cầu thủ ra đi, Amorim đáp: “CLB là ưu tiên đầu tiên. Chúng tôi phải nghĩ cho đội bóng và từ đó mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận hiểu sự sốt ruột của cầu thủ, nhất là khi World Cup 2026 đang đến gần: “Tôi từng là cầu thủ, tôi hiểu cảm giác đó. Tôi muốn họ hạnh phúc, nhưng MU vẫn là trên hết. Nếu tôi giúp được CLB và các cầu thủ, tôi sẽ làm. Còn nếu không, tôi phải nghĩ cho tập thể”.

Amorim cũng nói về kế hoạch tăng cường hàng tiền vệ trong tương lai. Ông cho rằng đội bóng cần thêm những cầu thủ có đặc điểm phù hợp, dù chưa xác định thời điểm. Song, Amorim khẳng định đang hài lòng với lực lượng hiện tại và tin các cầu thủ còn nhiều tiềm năng.

MU được cho là sẽ chiêu mộ một tiền vệ mới vào cuối mùa giải. Casemiro, 33 tuổi, hết hợp đồng vào tháng 6 và có thể chia tay đội bóng dù vẫn chơi ổn định mùa này.