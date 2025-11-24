MU đừng mạo hiểm với Luke Shaw lúc này

Có những câu chuyện bóng đá khiến người ta phải thay đổi cách nhìn, và hành trình hồi sinh của Luke Shaw mùa này chính là một trường hợp như vậy.

Luke Shaw (trái) đang trở lại.

Từ một hậu vệ cánh liên tục phải điều trị chấn thương, vắng mặt gần 300 ngày chỉ trong mùa 2024/25, Shaw bất ngờ trở thành nhân tố đáng tin cậy nhất trong hệ thống của Ruben Amorim. Điều này gần như không ai dám dự đoán vào cuối mùa trước, khi tương lai của chính Shaw bị đặt dấu hỏi lớn.

Trong bối cảnh Manchester United vẫn loay hoay tìm bản sắc, sự ổn định của Shaw mang ý nghĩa vàng. Anh đá chính toàn bộ trận Premier League, chơi ở vị trí trung vệ lệch trái trong hàng thủ ba người.

Đây không phải vị trí xa lạ, nhưng lại là vai trò mang đến cho Shaw không gian và nhịp độ phù hợp nhất để cân bằng khả năng xử lý bóng và hạn chế áp lực thể lực. Khi Lisandro Martinez tiếp tục vắng mặt bởi những vấn đề dai dẳng, Shaw nổi lên như một lá chắn tin cậy bên cạnh De Ligt và Harry Maguire.

Câu chuyện ấy trở nên thú vị hơn khi đối chiếu với những gì diễn ra hai mùa gần nhất: Shaw gần như chưa bao giờ khỏe mạnh đủ lâu để tạo dựng sự ổn định. Anh không phải mẫu cầu thủ thiếu chuyên nghiệp, nhưng cơ thể liên tục phản ứng tiêu cực với các bài tập nặng. Việc Shaw trở lại mạnh mẽ mùa này là nỗ lực chung của đội ngũ y tế, ban huấn luyện và bản thân cầu thủ, một hành trình kiên nhẫn và bền bỉ.

Luke Shaw dần chiếm được niềm tin của Ruben Amorim.

Thế nên, khi Amorim bất ngờ đề cập khả năng kéo Shaw trở lại cánh trái với vai trò wing-back trong buổi họp báo trước trận gặp Everton thuộc vòng 12 Premier League sẽ diễn ra lúc 3h rạng sáng 25/11, nhiều người giật mình. Ở lý thuyết, điều đó nghe hợp lý: Shaw vốn là hậu vệ cánh tự nhiên, có thể bứt tốc, rê bóng và tạt bóng. Trong hệ thống yêu cầu biên dâng cao như của Amorim, một Shaw chơi đúng phong độ từng được xem là vũ khí quan trọng.

Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Sau hàng loạt chấn thương, tốc độ và khả năng bứt phá của Shaw không còn như xưa. Quan trọng hơn, vị trí wing-back đòi hỏi khối lượng vận động rất lớn, điều mà chính Amorim thừa nhận: “Khối lượng vận động ở wing-back khác hoàn toàn với nhiệm vụ hàng ngày của cậu ấy”. Nói cách khác, bản thân HLV đã biết rõ rủi ro khi đẩy Shaw vào vai trò đó.

Ở vị trí trung vệ lệch trái, Shaw vừa đủ khoảng trống để thể hiện sự điềm tĩnh, kỹ thuật và tốc độ bù đắp. Anh không còn phải lao lên lao xuống theo biên, không phải xoay người nhiều trên quãng dài, những động tác thường gây căng cơ và dẫn đến chấn thương tái phát. Đây là môi trường lý tưởng để Shaw phát huy phần còn lại của sự nghiệp, giống như cách nhiều hậu vệ cánh chuyển vào đá trung vệ và kéo dài tuổi nghề.

Chính vì vậy, đưa Shaw trở lại vị trí wing-back vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc nhất mùa bóng là một lựa chọn quá nhiều rủi ro so với lợi ích. Một pha bứt tốc lệch nhịp, một cú xoay người không đúng thời điểm có thể khiến cầu thủ này phải vào phòng y tế thêm vài tháng, và MU sẽ lại rơi vào cảnh vá víu hàng thủ như những năm qua.

MU cần thận trọng trong việc xếp vị trí cho Shaw.

Cần nhấn mạnh rằng MU đang sở hữu phiên bản ổn định nhất của Shaw trong ba mùa gần nhất. Điều đội bóng này cần lúc này không phải thử nghiệm liều lĩnh mà là duy trì nhịp điệu và sự an toàn cho bộ khung đang dần ổn định. Việc Amorim cân nhắc các phương án nhân sự là điều bình thường, nhưng sử dụng Shaw như một quân bài đa năng trong giai đoạn này có thể phản tác dụng.

Amorim mang đến khí chất và đường nét rõ ràng cho MU, nhưng cách ông bảo vệ hoặc sử dụng những nhân tố then chốt như Shaw sẽ quyết định đội bóng này đi xa đến đâu. Đây là lúc cần sự tỉnh táo, chứ không phải hứng khởi chiến thuật. Và vào thời điểm hiện tại, không có rủi ro nào lớn hơn việc đẩy Shaw trở lại hành lang trái, nơi quá khứ chấn thương của anh từng để lại quá nhiều vết sẹo.