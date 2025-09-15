CĐV MU đòi bán 2 ngôi sao

CĐV MU phẫn nộ, yêu cầu loại bỏ Luke Shaw và Manuel Ugarte sau thảm bại 0-3 trước Man City tại vòng 4 Premier League hôm 14/9.

Shaw (23) không thể phong tỏa Erling Haaland. Ảnh: Reuters.

Trong suốt 90 phút trên sân Etihad, MU tỏ ra bế tắc và thiếu sắc bén. Điển hình là tình huống Luke Shaw chuyền hỏng, biếu không cho Erling Haaland cơ hội băng xuống ghi bàn, qua đó nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Bryan Mbeumo tạo ra chút điểm sáng hiếm hoi cho đội khách với pha dứt điểm buộc tân binh Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua, song chừng đó là quá ít để xoay chuyển tình thế. Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Amorim trong hiệp hai không những không giúp MU khởi sắc mà còn khiến hàng thủ thêm rối loạn.

Sau trận, làn sóng phẫn nộ dâng cao trong cộng đồng người hâm mộ MU. Một người viết: “Ugarte và Luke Shaw là nỗi xấu hổ". Người khác bổ sung: “Shaw đá chính chỉ vì anh ta thuận chân trái và là người Anh".

Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng Kobbie Mainoo xứng đáng được trao cơ hội thay thế Ugarte để kết hợp với Bruno Fernandes.

Bên cạnh Shaw, Ugarte cũng có ngày thi đấu đáng quên. Trong 80 phút trên sân, anh tỏ ra thiếu ăn ý với người đá cặp Bruno Fernandes. Ngoài việc đeo bám và tranh chấp, Ugarte hầu như không có nhiều đóng góp để giúp MU tổ chức lối chơi. Tiền vệ này cũng để mất bóng tới 8 lần.

Với chỉ 4 điểm sau 4 vòng đấu, MU đang xếp tận thứ 14, chỉ nhỉnh hơn nhóm rớt hạng đúng 1 điểm.

