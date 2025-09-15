Bạn gái Ronaldo mang thai?

Ronaldo cầu hôn Georgina trong sự chúc phúc của người hâm mộ, nhưng đồng thời cũng đối mặt với tin đồn “cưới vì bầu bí” - chủ đề nóng được bàn tán khắp truyền thông Tây Ban Nha.

Georgina vướng tin đồn mang thai.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez lại một lần nữa trở thành tâm điểm khi ngôi sao Bồ Đào Nha chính thức cầu hôn bạn gái lâu năm. Tuy nhiên, ngay sau khi tin vui này lan truyền, mạng xã hội và truyền thông Tây Ban Nha lại bùng nổ với tin đồn Georgina đang mang thai.

Chương trình ¡Vaya fama! (Telecinco) là nơi khởi nguồn của nghi vấn, khi cộng tác viên Alba Morales chia sẻ: “Tôi nghĩ họ quyết định đính hôn là bởi Georgina có bầu. Ở nơi họ đang sinh sống, chuyện chung sống mà chưa kết hôn vốn rất nhạy cảm. Nếu giờ lại có thai ngoài hôn nhân thì càng khó được chấp nhận”.

Trong khi đó, nhà báo Gema Fernandez bổ sung: “Trên mạng xã hội ai cũng bàn tán về việc Georgina có thể mang thai. Điều đó không khiến tôi ngạc nhiên, bởi Ronaldo luôn nói anh ấy muốn có một gia đình thật đông con”.

Hiện tại, cả Ronaldo lẫn Georgina đều chưa phản hồi chính thức. Song những hình ảnh gần đây, với vòng hai được cho là “khác thường”, đã khiến dư luận càng thêm xôn xao.

Theo luật Saudi Arabia - nơi Ronaldo đang thi đấu cho Al Nassr - không có điều khoản nào trực tiếp cấm phụ nữ mang thai ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật dựa trên Sharia, với ảnh hưởng sâu sắc của trường phái Wahhabi, coi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là hành vi phạm pháp. Do đó, việc Georgina có thai trước khi cưới, nếu đúng sự thật, sẽ trở thành vấn đề nhạy cảm không chỉ về pháp lý mà cả văn hóa xã hội.