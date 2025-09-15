Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bạn gái Ronaldo mang thai?

Ronaldo cầu hôn Georgina trong sự chúc phúc của người hâm mộ, nhưng đồng thời cũng đối mặt với tin đồn “cưới vì bầu bí” - chủ đề nóng được bàn tán khắp truyền thông Tây Ban Nha.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez lại một lần nữa trở thành tâm điểm khi ngôi sao Bồ Đào Nha chính thức cầu hôn bạn gái lâu năm. Tuy nhiên, ngay sau khi tin vui này lan truyền, mạng xã hội và truyền thông Tây Ban Nha lại bùng nổ với tin đồn Georgina đang mang thai.

Chương trình ¡Vaya fama! (Telecinco) là nơi khởi nguồn của nghi vấn, khi cộng tác viên Alba Morales chia sẻ: “Tôi nghĩ họ quyết định đính hôn là bởi Georgina có bầu. Ở nơi họ đang sinh sống, chuyện chung sống mà chưa kết hôn vốn rất nhạy cảm. Nếu giờ lại có thai ngoài hôn nhân thì càng khó được chấp nhận”.

Trong khi đó, nhà báo Gema Fernandez bổ sung: “Trên mạng xã hội ai cũng bàn tán về việc Georgina có thể mang thai. Điều đó không khiến tôi ngạc nhiên, bởi Ronaldo luôn nói anh ấy muốn có một gia đình thật đông con”.

Hiện tại, cả Ronaldo lẫn Georgina đều chưa phản hồi chính thức. Song những hình ảnh gần đây, với vòng hai được cho là “khác thường”, đã khiến dư luận càng thêm xôn xao.

Theo luật Saudi Arabia - nơi Ronaldo đang thi đấu cho Al Nassr - không có điều khoản nào trực tiếp cấm phụ nữ mang thai ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật dựa trên Sharia, với ảnh hưởng sâu sắc của trường phái Wahhabi, coi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là hành vi phạm pháp. Do đó, việc Georgina có thai trước khi cưới, nếu đúng sự thật, sẽ trở thành vấn đề nhạy cảm không chỉ về pháp lý mà cả văn hóa xã hội.

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

