Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU

Cristiano Ronaldo được cho là tích cực thuyết phục Bruno Fernandes sang thi đấu tại Saudi Arabia.

Ronaldo muốn Bruno đến Saudi Pro League.

Kể từ khi Cristiano Ronaldo gia nhập Al-Nassr, làn sóng ngôi sao quốc tế cập bến Trung Đông ngày càng mạnh mẽ. Bruno Fernandes hiện nằm trong danh sách ưu tiên của Al-Nassr và Al-Ittihad.

Với tư cách của ngôi sao nổi tiếng nhất giải đấu và được can thiệp vào công tác chuyển nhượng của Al Nassr, Ronaldo tích cực thuyết phục Bruno rời MU trong thời gian qua. Tân thuyền trưởng Al Nassr, Jorge Jesus được cho là cũng có những nỗ lực cá nhân nhằm lôi kéo cựu sao Sporting.

Bruno sở hữu nền tảng thể lực đặc biệt tốt và hiếm khi dính chấn thương. Các "đại gia" Saudi Pro League đánh giá cầu thủ này có thể cống hiến lâu dài, bất chấp việc anh đã 31 tuổi.

Về phía Manchester United, tình hình tài chính chưa ổn định khiến CLB có thể cân nhắc nghiêm túc một lời đề nghị hấp dẫn. Fernandes đang bước vào giai đoạn cuối hợp đồng, đồng nghĩa với việc ban lãnh đạo sẽ phải sớm đưa ra quyết định, hoặc gia hạn, hoặc bán cầu thủ sinh năm 1994 để tránh mất trắng.

Nếu Bruno ra đi, đây sẽ là thương vụ mang tính bước ngoặt. Về phía Saudi Arabia, họ không chỉ có thêm một ngôi sao đẳng cấp thế giới, mà còn tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trên bản đồ bóng đá. Trong khi đó, Ronaldo củng cố vai trò đại sứ của giải đấu.