Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU

  • Thứ sáu, 12/9/2025 11:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo được cho là tích cực thuyết phục Bruno Fernandes sang thi đấu tại Saudi Arabia.

Ronaldo muốn Bruno đến Saudi Pro League.

Kể từ khi Cristiano Ronaldo gia nhập Al-Nassr, làn sóng ngôi sao quốc tế cập bến Trung Đông ngày càng mạnh mẽ. Bruno Fernandes hiện nằm trong danh sách ưu tiên của Al-Nassr và Al-Ittihad.

Với tư cách của ngôi sao nổi tiếng nhất giải đấu và được can thiệp vào công tác chuyển nhượng của Al Nassr, Ronaldo tích cực thuyết phục Bruno rời MU trong thời gian qua. Tân thuyền trưởng Al Nassr, Jorge Jesus được cho là cũng có những nỗ lực cá nhân nhằm lôi kéo cựu sao Sporting.

Bruno sở hữu nền tảng thể lực đặc biệt tốt và hiếm khi dính chấn thương. Các "đại gia" Saudi Pro League đánh giá cầu thủ này có thể cống hiến lâu dài, bất chấp việc anh đã 31 tuổi.

Về phía Manchester United, tình hình tài chính chưa ổn định khiến CLB có thể cân nhắc nghiêm túc một lời đề nghị hấp dẫn. Fernandes đang bước vào giai đoạn cuối hợp đồng, đồng nghĩa với việc ban lãnh đạo sẽ phải sớm đưa ra quyết định, hoặc gia hạn, hoặc bán cầu thủ sinh năm 1994 để tránh mất trắng.

Nếu Bruno ra đi, đây sẽ là thương vụ mang tính bước ngoặt. Về phía Saudi Arabia, họ không chỉ có thêm một ngôi sao đẳng cấp thế giới, mà còn tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trên bản đồ bóng đá. Trong khi đó, Ronaldo củng cố vai trò đại sứ của giải đấu.

Duy Anh

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

