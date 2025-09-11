Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo khắc tên mình vào ngôi đền huyền thoại

  Thứ năm, 11/9/2025 05:23 (GMT+7)
Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại khi được trao giải thưởng “Best of All Time - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại” tại gala Liga Portugal Awards diễn ra ở Porto.

Ronaldo đang toả sáng rực rỡ ở tuổi 40.

Buổi lễ trang trọng không chỉ vinh danh cá nhân CR7 mà còn nhấn mạnh di sản của anh như “một nhân vật không thể thay thế trong bóng đá và thần tượng của hàng triệu người”.

Hiện khoác áo Al Nassr tại Saudi Arabia, cựu ngôi sao Real Madrid gửi video phát biểu tới sự kiện. Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn toát lên sự xúc động và tự hào khi nhận giải: “Đây là một vinh dự to lớn. Tôi biết ơn tất cả đồng đội, những HLV và tất cả những người đã đồng hành, giúp tôi trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày để có được phần thưởng tuyệt vời này”.

Không chỉ dừng lại ở những con số bàn thắng hay các danh hiệu, Liga Portugal khẳng định CR7 định hình cả một kỷ nguyên bóng đá. Trong thông cáo, ban tổ chức nhấn mạnh: “Nổi tiếng với tinh thần tập luyện không ngừng, sự cạnh tranh khốc liệt và khả năng tỏa sáng trong những thời khắc quyết định, Cristiano Ronaldo để lại ảnh hưởng vượt xa thống kê".

"Từ những kỷ lục cá nhân, danh hiệu tập thể cho đến sức hút truyền thông, anh đã xây dựng một di sản xứng đáng để được gọi là ‘cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại’”, BTC nhấn mạnh.

Với hơn hai thập kỷ chinh chiến ở đỉnh cao, Ronaldo đi qua Manchester United, Real Madrid, Juventus, rồi viết tiếp chương mới ở Saudi Arabia. Dù ở bất cứ đâu, anh vẫn là biểu tượng của khát vọng chiến thắng và tinh thần chuyên nghiệp.

Giải thưởng từ Liga Portugal lần này vì thế không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tích hiển hách, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Cristiano Ronaldo sẽ luôn đứng trong ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới.

