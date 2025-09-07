Raphinha phẫn nộ khi con trai bị khinh rẻ ở Paris

Tiền đạo Raphinha cáo buộc Disneyland Paris phân biệt chủng tộc, sau khi một linh vật trong công viên bị cho là đã ôm tất cả đứa trẻ khác nhưng lại phớt lờ con trai anh.

Raphinha rất nhạy cảm chuyện phân biệt chủng tộc.

Trong một bài đăng đầy phẫn nộ trên mạng xã hội, ngôi sao người Brazil chỉ trích nhân viên công viên là “đáng xấu hổ”, đồng thời chia sẻ đoạn video cho thấy cậu bé Gael, hai tuổi, bị bỏ qua.

Trong đoạn clip đăng trên Instagram Story hôm 5/9, có thể thấy nhiều em nhỏ lần lượt được linh vật chú sóc ôm lấy. Gael, mặc bộ đồ thể thao đỏ, đứng chờ với cử chỉ đòi ôm, nhưng linh vật lại bất ngờ đứng thẳng dậy và bỏ qua.

Một đoạn khác cho thấy cậu bé vỗ nhẹ vào chân linh vật để gây sự chú ý, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Thậm chí khi một người lớn bế cậu đi cạnh linh vật ở ngang tầm ngực, bé cũng không được ôm.

Raphinha tức giận viết: “Nhân viên của các người thật đáng xấu hổ. Không thể đối xử như vậy, nhất là với một đứa trẻ. Công việc của các người là mang lại niềm vui, chứ không phải quay lưng với một đứa bé. Tôi chỉ muốn gọi đó là ‘phớt lờ’, để khỏi phải dùng từ nặng nề hơn. Thật nhục nhã”.

Raphinha đưa bằng chứng lên Instagram.

Gợi ý rằng sự việc có yếu tố màu da, Raphinha đặt câu hỏi tại sao tất cả đứa trẻ da trắng đều được ôm, còn con trai của anh thì không. Anh tiếp tục gay gắt: “Tôi ghét các người, Disneyland. Thằng bé chỉ cần một cái chào và một cái ôm. Nhưng các người lại không làm được. Nhân viên đó thật tệ hại”. Disneyland Paris hiện chưa có phản hồi chính thức trước cáo buộc này.

Được biết, Raphinha không trực tiếp đưa con trai đến công viên, vì anh đang cùng tuyển Brazil thi đấu vòng loại World Cup. Anh đá chính trong chiến thắng 3-0 trước Chile tại vòng loại World Cup trên sân Maracana. Raphinha dự kiến tiếp tục ra sân trong trận gặp Bolivia ở El Alto, trước khi trở lại Barcelona để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Valencia.

Raphinha từ lâu đã lên tiếng mạnh mẽ chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Trong một trận đấu năm 2023, anh từng để lộ chiếc áo lót in dòng chữ: “Chừng nào màu da còn quan trọng hơn màu mắt, chiến tranh sẽ còn tiếp diễn”. Hành động này nhằm ủng hộ đồng đội ở tuyển Brazil, Vinicius Junior, cầu thủ Real Madrid nhiều lần trở thành mục tiêu của những lời lẽ phân biệt chủng tộc.