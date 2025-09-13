Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thầy cũ của Ronaldo trượt dài trong sự nghiệp

  • Thứ bảy, 13/9/2025 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Azerbaijan (AFFA) vừa ra thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Fernando Santos.

Ông Fernando Santos trượt dài trong sự nghiệp huấn luyện.

Quyết định đến sau 15 tháng đầy thất vọng, khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không thể mang lại bất kỳ chiến thắng nào cho đội tuyển.

Ông Santos - người từng đưa Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch Euro 2016 - tiếp quản ghế nóng tại Azerbaijan từ tháng 6/2024 với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, sau 11 trận dẫn dắt, nhà cầm quân này chỉ giành được 2 trận hòa và phải nhận tới 9 thất bại. Trận hòa 0-0 trên sân Iceland ở lượt mở màn vòng loại World Cup 2026 mới đây trở thành giọt nước tràn ly, buộc AFFA phải ra tay.

“Hợp đồng được chấm dứt theo thỏa thuận của hai bên”, Tổng thư ký AFFA Dzhajanguir Faradzhullaev xác nhận. Cũng vì vậy, Santos không dự buổi họp báo trước trận đấu với Ukraine, đối thủ mà Azerbaijan sẽ chạm trán ở lượt trận thứ hai.

Trong thời gian chờ đợi tìm kiếm thuyền trưởng mới, AFFA quyết định trao quyền tạm thời cho HLV đội U21 Aikhan Abbasov. Ông sẽ dẫn dắt Azerbaijan đối đầu Ukraine, với mục tiêu ít nhất giúp đội tuyển ổn định tinh thần sau chuỗi ngày u ám.

Từ đỉnh cao châu Âu cùng Bồ Đào Nha đến những thất bại nối dài ở vùng Kavkaz, hành trình của Fernando Santos cho thấy sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại: danh tiếng trong quá khứ không đủ đảm bảo cho thành công ở hiện tại. Sau khi rời tuyển Bồ Đào Nha, chiến lược gia sinh năm 1954 lần lượt dẫn dắt tuyển Ba Lan, CLB Besiktas và tuyển Azerbaijan, nhưng tất cả đều không thành công.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hà Trang

Fernando Santos Cristiano Ronaldo AFFA Santos Michael Moritz Leading Azerbaijan

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý