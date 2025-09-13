Thầy cũ của Ronaldo trượt dài trong sự nghiệp

Liên đoàn Bóng đá Azerbaijan (AFFA) vừa ra thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Fernando Santos.

Ông Fernando Santos trượt dài trong sự nghiệp huấn luyện.

Quyết định đến sau 15 tháng đầy thất vọng, khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không thể mang lại bất kỳ chiến thắng nào cho đội tuyển.

Ông Santos - người từng đưa Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch Euro 2016 - tiếp quản ghế nóng tại Azerbaijan từ tháng 6/2024 với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, sau 11 trận dẫn dắt, nhà cầm quân này chỉ giành được 2 trận hòa và phải nhận tới 9 thất bại. Trận hòa 0-0 trên sân Iceland ở lượt mở màn vòng loại World Cup 2026 mới đây trở thành giọt nước tràn ly, buộc AFFA phải ra tay.

“Hợp đồng được chấm dứt theo thỏa thuận của hai bên”, Tổng thư ký AFFA Dzhajanguir Faradzhullaev xác nhận. Cũng vì vậy, Santos không dự buổi họp báo trước trận đấu với Ukraine, đối thủ mà Azerbaijan sẽ chạm trán ở lượt trận thứ hai.

Trong thời gian chờ đợi tìm kiếm thuyền trưởng mới, AFFA quyết định trao quyền tạm thời cho HLV đội U21 Aikhan Abbasov. Ông sẽ dẫn dắt Azerbaijan đối đầu Ukraine, với mục tiêu ít nhất giúp đội tuyển ổn định tinh thần sau chuỗi ngày u ám.

Từ đỉnh cao châu Âu cùng Bồ Đào Nha đến những thất bại nối dài ở vùng Kavkaz, hành trình của Fernando Santos cho thấy sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại: danh tiếng trong quá khứ không đủ đảm bảo cho thành công ở hiện tại. Sau khi rời tuyển Bồ Đào Nha, chiến lược gia sinh năm 1954 lần lượt dẫn dắt tuyển Ba Lan, CLB Besiktas và tuyển Azerbaijan, nhưng tất cả đều không thành công.