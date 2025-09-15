Ronaldo nhận Giày vàng trong ngày Al Nassr lên đầu bảng

|
Ronaldo nhận giải Chiếc giày vàng SPL 2024/25.
Trước trận gặp Al Kholood, Ronaldo được vinh danh nhờ thành tích ghi 25 bàn ở Saudi Pro League 2024/25. Đây là mùa thứ 2 liên tiếp, siêu sao người Bồ Đào Nha giành giải Vua phá lưới. Kỷ lục giành Giày vàng SPL đang thuộc về cựu danh thủ Asamoah Gyan (3 lần từ mùa 2011/12 đến 2013/14).
Ronaldo đã giành giải Vua phá lưới ở mọi giải vô địch quốc gia anh từng góp mặt (Serie A, La Liga, Premier League và giờ là Saudi Pro League). Ở tuổi 40, cựu sao MU vẫn đạt thể trạng tốt và đang hướng đến mục tiêu ghi 1.000 bàn và tham dự World Cup 2026.
Trong ngày nhận giải, Ronaldo chơi đầy cố gắng nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đội khách. Tiền đạo sinh năm 1985 có 5 cơ hội, nổi bật là tình huống dứt điểm cận thành ở phút 56. Dù vậy, anh lại đá hụt bóng trước sự tiếc nuối của đồng đội.
Sadio Mane và tân binh Inigo Martinez thay CR7 đã làm nhiệm vụ ghi bàn, qua đó giúp Al Nassr vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng SPL với 6 điểm cùng hiệu số +7.
Ở vòng tiếp theo, Al Nassr sẽ chạm trán Al Riyadh, CLB đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng và từng bị Al Hilal đánh bại với tỷ số 2-0 trong trận ra quân.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...