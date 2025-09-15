Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo nhận Giày vàng trong ngày Al Nassr lên đầu bảng

  • Thứ hai, 15/9/2025 04:35 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Rạng sáng 15/9, Cristiano Ronaldo nhận giải Vua phá lưới Saudi Pro League 2024/25 rồi cùng Al Nassr đánh bại Al Kholood 2-0.

Ronaldo nhận giải Chiếc giày vàng SPL 2024/25.

Trước trận gặp Al Kholood, Ronaldo được vinh danh nhờ thành tích ghi 25 bàn ở Saudi Pro League 2024/25. Đây là mùa thứ 2 liên tiếp, siêu sao người Bồ Đào Nha giành giải Vua phá lưới. Kỷ lục giành Giày vàng SPL đang thuộc về cựu danh thủ Asamoah Gyan (3 lần từ mùa 2011/12 đến 2013/14).

Ronaldo đã giành giải Vua phá lưới ở mọi giải vô địch quốc gia anh từng góp mặt (Serie A, La Liga, Premier League và giờ là Saudi Pro League). Ở tuổi 40, cựu sao MU vẫn đạt thể trạng tốt và đang hướng đến mục tiêu ghi 1.000 bàn và tham dự World Cup 2026.

Trong ngày nhận giải, Ronaldo chơi đầy cố gắng nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đội khách. Tiền đạo sinh năm 1985 có 5 cơ hội, nổi bật là tình huống dứt điểm cận thành ở phút 56. Dù vậy, anh lại đá hụt bóng trước sự tiếc nuối của đồng đội.

Sadio Mane và tân binh Inigo Martinez thay CR7 đã làm nhiệm vụ ghi bàn, qua đó giúp Al Nassr vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng SPL với 6 điểm cùng hiệu số +7.

Ở vòng tiếp theo, Al Nassr sẽ chạm trán Al Riyadh, CLB đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng và từng bị Al Hilal đánh bại với tỷ số 2-0 trong trận ra quân.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Ronaldo kiếm tiền giỏi nhất thế giới

Cristiano Ronaldo đứng đầu danh sách vận động viên kiếm tiền giỏi nhất thế giới năm vừa qua, với thu nhập gần gấp đôi so với Lionel Messi.

37:2215 hôm qua

Duy Anh

Ronaldo Vua phá lưới Cristiano Ronaldo Ronaldo Al Nassr SPL

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý