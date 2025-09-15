Ronaldo nhận Giày vàng trong ngày Al Nassr lên đầu bảng

Rạng sáng 15/9, Cristiano Ronaldo nhận giải Vua phá lưới Saudi Pro League 2024/25 rồi cùng Al Nassr đánh bại Al Kholood 2-0.

Ronaldo nhận giải Chiếc giày vàng SPL 2024/25.

Trước trận gặp Al Kholood, Ronaldo được vinh danh nhờ thành tích ghi 25 bàn ở Saudi Pro League 2024/25. Đây là mùa thứ 2 liên tiếp, siêu sao người Bồ Đào Nha giành giải Vua phá lưới. Kỷ lục giành Giày vàng SPL đang thuộc về cựu danh thủ Asamoah Gyan (3 lần từ mùa 2011/12 đến 2013/14).

Ronaldo đã giành giải Vua phá lưới ở mọi giải vô địch quốc gia anh từng góp mặt (Serie A, La Liga, Premier League và giờ là Saudi Pro League). Ở tuổi 40, cựu sao MU vẫn đạt thể trạng tốt và đang hướng đến mục tiêu ghi 1.000 bàn và tham dự World Cup 2026.

Trong ngày nhận giải, Ronaldo chơi đầy cố gắng nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đội khách. Tiền đạo sinh năm 1985 có 5 cơ hội, nổi bật là tình huống dứt điểm cận thành ở phút 56. Dù vậy, anh lại đá hụt bóng trước sự tiếc nuối của đồng đội.

Sadio Mane và tân binh Inigo Martinez thay CR7 đã làm nhiệm vụ ghi bàn, qua đó giúp Al Nassr vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng SPL với 6 điểm cùng hiệu số +7.

Ở vòng tiếp theo, Al Nassr sẽ chạm trán Al Riyadh, CLB đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng và từng bị Al Hilal đánh bại với tỷ số 2-0 trong trận ra quân.