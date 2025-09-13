Ronaldo kiếm tiền giỏi nhất thế giới

|
Cristiano Ronaldo được trả lương cao nhất hành tinh khi kiếm được 192,4 triệu bảng trong năm qua nhờ giao kèo với Al-Nassr cùng nhiều hợp đồng tài trợ khác. 488.000 bảng "chảy" vào túi CR7 mỗi ngày sau khi gia hạn hợp đồng với Al-Nassr vào tháng 6.
|
Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của giới chức Saudi Arabia vào giải LIV Golf, Jon Rahm tăng mạnh thu nhập trong năm qua. 161,32 triệu bảng là số tiền mà bất kỳ tay golf nào cũng mơ ước.
|
Tài khoản của Lionel Messi tăng thêm 99,9 triệu bảng trong năm qua. Bên cạnh thu nhập từ sân cỏ, Leo kiếm được phần lớn tiền từ các hợp đồng quảng cáo và thương hiệu toàn cầu, với danh tiếng vượt xa ngoài bóng đá.
|
Ở tuổi 40, LeBron James vẫn duy trì phong độ ấn tượng, đóng góp lớn cho Los Angeles Lakers và là hình mẫu trong làng thể thao. Bên cạnh hợp đồng NBA, LeBron James còn kiếm tiền từ khoản đầu tư vào các công ty và dự án kinh doanh. Trong 12 tháng qua, LeBron James thu về tới 94,87 triệu bảng.
|
Giannis Antetokounmpo là một trong những ngôi sao sáng nhất NBA. "Quái vật Hy Lạp" kiếm được 82,14 triệu bảng tiền lương, phần lớn đến từ các hợp đồng tài trợ, bao gồm thương hiệu giày với Nike.
|
Kylian Mbappe ký hợp đồng lớn khi gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do, đồng thời tham gia các hợp đồng tài trợ béo bở với các thương hiệu lớn. Thu nhập của chân sút người Pháp rơi vào khoảng 81,4 triệu bảng.
|
Bất chấp chấn thương khiến khả năng chơi bóng bị hạn chế những năm gần đây, Neymar vẫn là một trong những cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Ngôi sao của Santos bỏ túi 79,92 triệu bảng trong 12 tháng qua.
|
78,44 triệu bảng là thu nhập tiền lương của Karim Benzema tại Saudi Arabia. Sau sự nghiệp rực sáng tại Real Madrid, Benzema gia nhập Al-Ittihad ở Saudi Pro League vào hè 2023. Động thái này phản ánh sự đầu tư mạnh mẽ của Saudi Arabia vào bóng đá trong những năm gần đây.
|
Stephen Curry, ngôi sao của Golden State Warriors, hưởng mức lương 75,38 triệu bảng. Dù bước vào những năm cuối sự nghiệp, Curry vẫn giữ được phong độ ấn tượng. Anh là người có ảnh hưởng lớn trong việc thay đổi cách chơi bóng rổ hiện đại với khả năng ném 3 điểm chuẩn xác. Bên cạnh lương từ NBA, Curry còn thu về một khoản lớn từ hợp đồng với thương hiệu thời trang thể thao nổi tiếng Under Armour.
|
Lamar Jackson, cầu thủ bóng bầu dục của đội Baltimore Ravens, có thu nhập 74,37 triệu bảng trong năm qua. Thành công của Jackson đến từ hợp đồng khổng lồ mà anh ký vào hè 2023, cùng với các khoản thưởng theo hiệu suất và hợp đồng tài trợ. Jackson hiện là một trong những quarterback (tiền vệ) hay nhất lịch sử NFL.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.