Ronaldo kiếm tiền giỏi nhất thế giới

Cristiano Ronaldo được trả lương cao nhất hành tinh khi kiếm được 192,4 triệu bảng trong năm qua nhờ giao kèo với Al-Nassr cùng nhiều hợp đồng tài trợ khác. 488.000 bảng "chảy" vào túi CR7 mỗi ngày sau khi gia hạn hợp đồng với Al-Nassr vào tháng 6.