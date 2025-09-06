Khoảnh khắc Messi gay gắt

Lionel Messi được nhìn thấy nổi nóng với Tomas Rincon trong chiến thắng 3-0 của tuyển Argentina trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ hôm 5/9.

Messi lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Venezuela.



Khoảnh khắc diễn ra trong giờ nghỉ giữa hiệp của trận, khi các cầu thủ di chuyển qua đường hầm vào phòng thay đồ tại sân Monumental, Buenos Aires. Đoạn clip cho thấy Messi trực tiếp tiếp cận Rincon. Giữa họ lập tức xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa với những lời lẽ không thiện chí. Tình huống căng thẳng đến mức các đồng đội phải lao vào ngăn cản.

Salomon Rondon của Venezuela xuất hiện để can thiệp, ngăn chặn và tách hai cầu thủ ra, giúp tình hình không leo thang thành một cuộc xung đột lớn. Sau sự việc, Messi tiếp cận Josef Martinez, người đồng đội cũ tại Inter Miami. Hai người chia sẻ một cái ôm thân mật và tiếp tục trò chuyện khi rời đi, khép lại sự việc và làm dịu bầu không khí.

Theo Marca, Rincon chủ động tiếp cận Messi trước. Cầu thủ này phản ứng với Leo về một tình huống tranh chấp trong hiệp một, đồng thời có cú đẩy nhẹ vào người Messi. Hành động này khiến Messi phản ứng gay gắt, qua đó làm bùng phát xung đột.

Các trọng tài chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng không có báo cáo chính thức nào được đưa vào biên bản trận đấu.

Trận này, Messi lập cú đúp giúp Argentina đả bại Venezuela 3-0. Argentina sớm có vé đến World Cup 2026 với ngôi đầu bảng khu vực Nam Mỹ. Đây cũng là trận cuối cùng của anh cùng tuyển quốc gia trên quê hương.