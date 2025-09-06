Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Khoảnh khắc Messi gay gắt

  • Thứ bảy, 6/9/2025 16:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lionel Messi được nhìn thấy nổi nóng với Tomas Rincon trong chiến thắng 3-0 của tuyển Argentina trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ hôm 5/9.

Messi noi gian anh 1

Messi lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Venezuela.

Khoảnh khắc diễn ra trong giờ nghỉ giữa hiệp của trận, khi các cầu thủ di chuyển qua đường hầm vào phòng thay đồ tại sân Monumental, Buenos Aires. Đoạn clip cho thấy Messi trực tiếp tiếp cận Rincon. Giữa họ lập tức xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa với những lời lẽ không thiện chí. Tình huống căng thẳng đến mức các đồng đội phải lao vào ngăn cản.

Salomon Rondon của Venezuela xuất hiện để can thiệp, ngăn chặn và tách hai cầu thủ ra, giúp tình hình không leo thang thành một cuộc xung đột lớn. Sau sự việc, Messi tiếp cận Josef Martinez, người đồng đội cũ tại Inter Miami. Hai người chia sẻ một cái ôm thân mật và tiếp tục trò chuyện khi rời đi, khép lại sự việc và làm dịu bầu không khí.

Theo Marca, Rincon chủ động tiếp cận Messi trước. Cầu thủ này phản ứng với Leo về một tình huống tranh chấp trong hiệp một, đồng thời có cú đẩy nhẹ vào người Messi. Hành động này khiến Messi phản ứng gay gắt, qua đó làm bùng phát xung đột.

Các trọng tài chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng không có báo cáo chính thức nào được đưa vào biên bản trận đấu.

Trận này, Messi lập cú đúp giúp Argentina đả bại Venezuela 3-0. Argentina sớm có vé đến World Cup 2026 với ngôi đầu bảng khu vực Nam Mỹ. Đây cũng là trận cuối cùng của anh cùng tuyển quốc gia trên quê hương.

Khoảnh khắc khó quên của Mastantuono với Messi

Trong trận chia tay sân nhà của Messi với cú đúp vào lưới Venezuela, khán giả không chỉ được chứng kiến màn tỏa sáng của huyền thoại, mà còn một câu chuyện thú vị từ Mastantuono.

11 giờ trước

Thành tích khủng của Messi

Lionel Messi đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trong suốt 20 năm cống huyến cho tuyển Argentina.

12 giờ trước

Khúc vĩ thanh của Messi trên đất Argentina

Có những khoảnh khắc trong bóng đá không đo đếm bằng bàn thắng hay danh hiệu, mà bằng cảm xúc đọng lại nơi trái tim người hâm mộ.

23 giờ trước

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Minh Nghi

Messi nổi giận Lionel Messi Messi Venezuela nổi giận

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý