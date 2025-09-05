Khúc vĩ thanh của Messi trên đất Argentina

Có những khoảnh khắc trong bóng đá không đo đếm bằng bàn thắng hay danh hiệu, mà bằng cảm xúc đọng lại nơi trái tim người hâm mộ.

Lionel Messi chưa chắc tham dự World Cup 2026.

Sáng 5/9 tại Estadio Mas Monumental, Lionel Messi tạo nên một trong những khoảnh khắc như thế. Anh bật khóc, vẫy chào và ghi bàn, như thể viết nên khúc vĩ thanh cho hành trình vĩ đại kéo dài hơn hai thập kỷ.

Trận đấu của trái tim

Kết quả 3-0 trước Venezuela tại vòng loại World Cup 2026 chỉ là cái nền. Điều cả thế giới nhớ về trận đấu này là Messi bước ra sân cùng ba cậu con trai Thiago, Mateo, Ciro, dưới ánh mắt rạng rỡ của vợ Antonela, trong tiếng hô vang “Messi, Messi” át cả không gian Buenos Aires.

Ở tuổi 38, Messi hiểu mình không còn nhiều trận đấu phía trước. Anh thừa nhận thẳng thắn: World Cup 2026 có thể là ngoài tầm với, và quyết định sẽ tùy thuộc vào cơ thể.

Sự thành thật ấy chính là bản chất của Messi. Trong suốt sự nghiệp, anh hiếm khi dùng lời hoa mỹ để giữ lại ánh hào quang. Anh chỉ nói: “Nếu tôi thấy khỏe, tôi sẽ tận hưởng. Nếu không, tôi sẽ dừng lại”. Chính sự giản dị đó khiến Messi trở nên khác biệt.

Hành trình của Messi cùng Argentina không hề trải hoa hồng. Anh từng bị chỉ trích là “không phải người Argentina đích thực” khi trưởng thành ở Barcelona, thậm chí bị so sánh bất công với Maradona. Nhưng thời gian, cùng sự kiên nhẫn và nỗ lực, đã thay đổi tất cả.

Chiếc cúp vàng ở Qatar 2022 là sự giải thoát, là lời đáp trả cuối cùng. Messi không chỉ nâng cao chiếc cúp bằng đôi tay, mà còn giành lại tình yêu trọn vẹn từ quê hương.

Đêm chia tay trước Venezuela, hàng vạn CĐV hát vang không ngừng. Nếu trước kia có sự nghi ngờ, thì hôm nay chỉ còn niềm tự hào.

Khoảnh khắc Messi khóc ở Monumental gợi nhớ những chia tay kinh điển trong lịch sử bóng đá. Năm 2006, Zinedine Zidane cúi đầu rời World Cup sau chiếc thẻ đỏ cay đắng. Năm 2014, Miroslav Klose lặng lẽ chia tay tuyển Đức sau khi lập kỷ lục bàn thắng. Ronaldo “béo” bật khóc trong những ngày cuối cùng tại Corinthians. Mỗi người một cách ra đi, nhưng hiếm ai có được cái kết viên mãn như Messi: ghi bàn, chiến thắng, và được cả đất nước hát vang tiễn đưa.

Messi cũng khác với Cristiano Ronaldo - người vẫn đang gắng gượng chiến đấu trong màu áo Bồ Đào Nha, bất chấp tuổi tác. Messi chọn cách trung thực với bản thân, không cố níu giữ khi cơ thể không còn cho phép. Nếu Ronaldo là biểu tượng của ý chí thép, thì Messi là tấm gương của sự tỉnh táo và tự trọng.

Scaloni và sự thừa nhận từ Argentina

HLV Lionel Scaloni cũng bật khóc khi nói về Messi. Ông khẳng định “Messi đã giành quyền quyết định khi nào dừng lại”. Đó không chỉ là sự tôn trọng của một HLV với cầu thủ, mà là lời công nhận của cả nền bóng đá Argentina với biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử của họ.

Scaloni còn khẳng định Argentina sẽ luôn sẵn sàng tổ chức thêm một trận chia tay khác, nếu Messi muốn. Bởi rõ ràng, một huyền thoại như anh xứng đáng được tôn vinh nhiều lần, cho đến tận khi anh gác giày.

193 trận, 112 bàn thắng, vô số khoảnh khắc bất tử và quan trọng nhất: World Cup 2022. Đó là những con số khô khan nhưng nói lên tất cả. Di sản của Messi không chỉ nằm ở thống kê, mà ở cảm xúc. Anh mang lại niềm tin, niềm hạnh phúc cho một dân tộc từng khao khát vinh quang suốt hơn ba thập kỷ.

Có thể Messi sẽ không còn xuất hiện ở World Cup 2026, có thể đây là trận đấu chính thức cuối cùng của anh trên đất mẹ.

Tại quê nhà Argentina, khi Messi rơi lệ, đó không phải là nước mắt của sự nuối tiếc, mà là giọt nước mắt viên mãn. Anh đã có tất cả: danh hiệu, tình yêu và sự công nhận. Nếu Qatar 2022 là chương vàng chói lọi nhất, thì Monumental 2025 có thể chính là đoạn kết trọn vẹn - nơi Messi khép lại bằng nụ cười xen lẫn giọt lệ, trong vòng tay quê hương.

Có thể Messi sẽ không còn xuất hiện ở World Cup 2026, có thể đây là trận đấu chính thức cuối cùng của anh trên đất mẹ. Nhưng với Argentina, với bóng đá thế giới, di sản của Messi đã vượt ra ngoài biên giới thời gian. Anh không chỉ là cầu thủ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình, mà còn là một biểu tượng văn hóa, một phần tâm hồn của bóng đá.

Khi Messi cúi đầu vẫy chào Monumental, cả thế giới hiểu rằng một chương sử đã khép lại. Nhưng trong trái tim hàng triệu người, hành trình ấy sẽ còn ngân vang mãi.