Messi rực sáng

Sáng 5/9, Lionel Messi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Trong trận đấu có thể là cuối cùng trên sân nhà cho tuyển Argentina, Messi thi đấu đầy nỗ lực. Cựu sao Barcelona dành tặng người hâm mộ 2 bàn thắng.

Phút 39, Argentina tranh chấp thành công ở giữa sân. Julian Alvarez thoát xuống rồi kiến tạo cho đàn anh sinh năm 1987 bấm bóng kỹ thuật, mở tỷ số.

10 phút trước khi hiệp hai khép lại, đến lượt Thiago Almada dọn cỗ để Messi dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn đội khách. Nếu may mắn hơn, "El Pulga" có thể lập hat-trick, nếu bàn thắng ở phút 89 của anh không bị từ chối vì lỗi việt vị.

Cú đúp của Messi và bàn thắng của Lautaro Martinez giúp Argentina thắng đậm trên sân Monumental. Kết quả này khiến Venezuela không còn cơ hội dự World Cup, do kém vị trí có vé đến Bắc, Trung Mỹ đến 7 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 1 lượt trận. Với Argentina, họ đã sớm có vé đến World Cup 2026 với vị thế của đội dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Sau trận Argentina gặp Ecuador trên sân khách ở lượt cuối vòng loại World Cup, người hâm mộ phải chờ đến ngày 8/3 năm sau mới lại được chứng kiến Messi thi đấu một trận chính thức cho tuyển quốc gia, đó là trận tranh Siêu cúp Liên lục địa với Tuyển Tây Ban Nha.

