Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi rực sáng

  • Thứ sáu, 5/9/2025 08:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 5/9, Lionel Messi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Trong trận đấu có thể là cuối cùng trên sân nhà cho tuyển Argentina, Messi thi đấu đầy nỗ lực. Cựu sao Barcelona dành tặng người hâm mộ 2 bàn thắng.

Phút 39, Argentina tranh chấp thành công ở giữa sân. Julian Alvarez thoát xuống rồi kiến tạo cho đàn anh sinh năm 1987 bấm bóng kỹ thuật, mở tỷ số.

10 phút trước khi hiệp hai khép lại, đến lượt Thiago Almada dọn cỗ để Messi dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn đội khách. Nếu may mắn hơn, "El Pulga" có thể lập hat-trick, nếu bàn thắng ở phút 89 của anh không bị từ chối vì lỗi việt vị.

Cú đúp của Messi và bàn thắng của Lautaro Martinez giúp Argentina thắng đậm trên sân Monumental. Kết quả này khiến Venezuela không còn cơ hội dự World Cup, do kém vị trí có vé đến Bắc, Trung Mỹ đến 7 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 1 lượt trận. Với Argentina, họ đã sớm có vé đến World Cup 2026 với vị thế của đội dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Sau trận Argentina gặp Ecuador trên sân khách ở lượt cuối vòng loại World Cup, người hâm mộ phải chờ đến ngày 8/3 năm sau mới lại được chứng kiến Messi thi đấu một trận chính thức cho tuyển quốc gia, đó là trận tranh Siêu cúp Liên lục địa với Tuyển Tây Ban Nha.

Messi lốp bóng tinh tế Sáng 5/9, Lionel Messi lập cú đúp giúp Argentina hạ Venezuela 3-0 ở lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Messi bật khóc

Sáng 5/9, siêu sao người Argentina khóc khi khởi động trước trận gặp Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

4 giờ trước

Duy Anh

Messi tỏa sáng Lionel Messi Messi World Cup Argentina

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

    Facebook

Đọc tiếp

Suarez xin loi hinh anh

Suarez xin lỗi

4 giờ trước 07:10 5/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Luis Suarez bày tỏ sự hối tiếc về hành vi nhổ nước bọt vào một nhân viên của Seattle Sounders sau trận chung kết Leagues Cup.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý