Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi bật khóc

  • Thứ sáu, 5/9/2025 06:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 5/9, siêu sao người Argentina khóc khi khởi động trước trận gặp Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Messi rơi lệ.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc Lionel Messi khóc khi đang làm nóng cơ thể trước khi thi đấu. Dù Argentina sớm giành vé dự World Cup, trận đấu trên sân vận động Monumental vẫn thu hút sự chú ý bởi đây nhiều khả năng là lần cuối cùng, Messi thi đấu trên sân nhà trước sự chứng kiến của người hâm mộ.

Sau màn so tài với Venezuela, Argentina chỉ có thêm 2 trận đấu cho đến khi dự World Cup tại Mỹ, đó là chuyến hành quân đến Ecuador ở lượt trận cuối vòng loại khu vực Nam Mỹ vào ngày 5/9, sau đó là trận tranh Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) với Tây Ban Nha trên sân trung lập vào ngày 8/3/2026. Truyền thông và người hâm mộ đều tin rằng, World Cup 2026 cũng chính là giải đấu quốc tế cuối cùng của Messi.

Để tri ân những đóng góp của Messi, người hâm mộ Argentina lấp đầy hơn 81.000 chỗ ngồi tại sân Monumental, mang theo những tấm banner khổ lớn in hình Messi. Những tiếng hô vang tên siêu sao sinh năm 1987 cũng vang lên không ngớt khi tuyển Argentina khởi động.

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Argentina có màn trình diễn thuyết phục với vị trí dẫn đầu cùng khoảng cách 10 điểm so với đội đứng thứ 2. Kể từ năm 1974 đến nay, các "Vũ công Tango" chưa từng vắng mặt ở ngày hội bóng đá thế giới.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Garnacho rời MU sau khi nói chuyện với Messi

Một trong những thương vụ gây chú ý nhất tuần qua là Alejandro Garnacho, viên ngọc quý của bóng đá Argentina, rời Manchester United để gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng.

07:26 3/9/2025

Duy Anh

Messi khóc Lionel Messi Messi Argentina World Cup

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

    Facebook

Đọc tiếp

Suarez xin loi hinh anh

Suarez xin lỗi

1 giờ trước 07:10 5/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Luis Suarez bày tỏ sự hối tiếc về hành vi nhổ nước bọt vào một nhân viên của Seattle Sounders sau trận chung kết Leagues Cup.

Tottenham rung chuyen hinh anh

Tottenham rung chuyển

2 giờ trước 06:42 5/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Quyết định loại bỏ Daniel Levy khỏi vị trí chủ tịch sau gần 25 năm của Tottenham Hotspur khiến nội bộ đội bóng rúng động.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý