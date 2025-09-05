Messi bật khóc

Sáng 5/9, siêu sao người Argentina khóc khi khởi động trước trận gặp Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Messi rơi lệ.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc Lionel Messi khóc khi đang làm nóng cơ thể trước khi thi đấu. Dù Argentina sớm giành vé dự World Cup, trận đấu trên sân vận động Monumental vẫn thu hút sự chú ý bởi đây nhiều khả năng là lần cuối cùng, Messi thi đấu trên sân nhà trước sự chứng kiến của người hâm mộ.

Sau màn so tài với Venezuela, Argentina chỉ có thêm 2 trận đấu cho đến khi dự World Cup tại Mỹ, đó là chuyến hành quân đến Ecuador ở lượt trận cuối vòng loại khu vực Nam Mỹ vào ngày 5/9, sau đó là trận tranh Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) với Tây Ban Nha trên sân trung lập vào ngày 8/3/2026. Truyền thông và người hâm mộ đều tin rằng, World Cup 2026 cũng chính là giải đấu quốc tế cuối cùng của Messi.

Để tri ân những đóng góp của Messi, người hâm mộ Argentina lấp đầy hơn 81.000 chỗ ngồi tại sân Monumental, mang theo những tấm banner khổ lớn in hình Messi. Những tiếng hô vang tên siêu sao sinh năm 1987 cũng vang lên không ngớt khi tuyển Argentina khởi động.

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Argentina có màn trình diễn thuyết phục với vị trí dẫn đầu cùng khoảng cách 10 điểm so với đội đứng thứ 2. Kể từ năm 1974 đến nay, các "Vũ công Tango" chưa từng vắng mặt ở ngày hội bóng đá thế giới.