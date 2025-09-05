Khoảnh khắc Messi khóc
Sáng 5/9, Lionel Messi rơi nước mắt trong trận đấu được cho là cuối cùng với tuyển Argentina trên quê hương khi tiếp đón Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.
Sáng 5/9, Lionel Messi lập cú đúp giúp Argentina hạ Venezuela 3-0 ở lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.
Các tuyển thủ Việt Nam lép vế về thể hình trước dàn ngoại binh của Nam Định trong trận giao hữu chiều 4/9.
Dù đang trong quá trình điều trị phục hồi chấn thương nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vẫn cố gắng chống nạng tới sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nam Định.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son xuất hiện trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Nam Định chiều 4/9.
Cầu thủ Javier Bolivar của Real Alianza Cataquera tát trọng tài nữ Vanessa Ceballos sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Deportivo Quique ở giải Colombia.
Đoạn clip Kobbie Mainoo phô diễn kỹ thuật trên trang cá nhân thu hút hàng triệu lượt xem, trong thời gian các CLB tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.
Sáng 1/9, trong khi Luis Surez nhổ nước bọt, Sergio Busquets được nhìn thấy đấm đối phương sau thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.
Tối 31/8, Szoboszlai ghi bàn từ cú sút phạt ở khoảng cách 30 mét, giúp Liverpool thắng Arsenal 1-0 trên sân nhà.
Sáng 1/9, Luis Suarez có hành động khó coi trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.
Sáng 1/9, Lionel Messi không thể ghi bàn khi đối mặt thủ môn trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.