Messi đá cùng đàn em kém 20 tuổi

  • Thứ sáu, 5/9/2025 11:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tài năng 18 tuổi Franco Mastantuono có màn ra mắt hứa hẹn ở tuyển Argentina trong chiến thắng 3-0 trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 sáng 5/9.

Mastantuono (21) chơi tốt trước Venezuela. Ảnh: Reuters.

HLV Lionel Scaloni bất ngờ xếp Mastantuono đá chính bên cạnh hai tiền đạo Lionel Messi và Julian Alvarez trên hàng công của Argentina. Trong 63 phút trên sân, tiền vệ sinh năm 2007 này ghi dấu ấn với 69 lần chạm bóng, thực hiện 8 đường chuyền vào khu vực cuối sân của đối phương và đạt tỷ lệ chính xác lên tới 86%.

Điểm nhấn của Mastantuono là pha phối hợp ăn ý cùng đàn anh Messi ở đầu trận, trước khi tạo điều kiện cho Alvarez có cú dứt điểm buộc thủ thành Rafael Romo của Venezuela phải trổ tài cứu thua.

Mastantuono bị thay ra ở phút 63 trước tiếng hò reo của khán giả Argentina. Dù chỉ mới 18 tuổi (kém Messi 20 tuổi), tân binh của Real Madrid đã thể hiện bản lĩnh và không hề tỏ ra lạc lõng trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia.

CĐV Argentina kỳ vọng Mastantuono sẽ duy trì màn trình diễn ổn định để có cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Real Madrid bỏ ra 46 triệu euro để chiêu mộ Mastantuono từ River Plate. Đây là thương vụ bán cầu thủ đắt nhất trong lịch sử Argentina. Tại sân Bernabéu, Mastantuono khoác áo số 30 và hưởng mức lương khoảng 3,5 triệu euro mỗi năm.

Điểm mạnh của Mastantuono nằm ở nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng mở ra cơ hội. Trong màu áo River Plate, anh đã có 61 lần ra sân, ghi 10 bàn, con số ấn tượng với một tiền vệ mới 18 tuổi.

