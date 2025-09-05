Brazil nối dài chuỗi bất bại dưới thời Ancelotti

Brazil có chiến thắng 3-0 trước Chile ở lượt trận áp chót vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sáng 5/9.

Brazil đánh bại Chile. Ảnh: Reuters.

Vốn đã có vé dự World Cup 2026 từ trước khi trận đấu diễn ra, HLV Carlo Ancelotti quyết định thử nghiệm hàng công với bộ tứ Joao Pedro, Gabriel Martinelli, Raphinha và Estevao. Trong đó, Raphinha chơi hộ công thay vì tiền đạo trái như tại Barcelona.

Trong 45 phút đầu tiên, chủ nhà Brazil nắm lợi thế nhờ pha lập công của tài năng trẻ Estevao ở phút 38. "Selecao" chơi lấn lướt và kiểm soát tốt thế trận nhờ cặp tiền vệ trung tâm Casemiro và Bruno Guimaraes.

Sang hiệp hai, Brazil vẫn chơi chủ động và áp đảo đội khách, trước khi ghi thêm 2 bàn nữa do công của Lucas Paqueta và Guimaraes. Chung cuộc, Brazil giành trọn 3 điểm và giữ ngôi nhì bảng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sau lượt trận áp chót.

Đây cũng là trận bất bại thứ 3 liên tiếp của Brazil dưới thời tân HLV Ancelotti. "Selecao" thắng 2 và hòa 1 trận, ghi 4 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Ở đợt tập trung này, HLV Ancelotti không triệu tập những gương mặt tên tuổi như Neymar hay Vinícius Junior. Nhưng hàng công Brazil không bị suy yếu bởi sự góp mặt của những nhân tố đang có phong độ cao như Pedro, Raphinha hay Estevao.

Brazil sẽ khép lại vòng loại World Cup 2026 với trận gặp Bolivia vào ngày 10/9.

