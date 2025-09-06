Khoảnh khắc khó quên của Mastantuono với Messi

Trong trận chia tay sân nhà của Messi với cú đúp vào lưới Venezuela, khán giả không chỉ được chứng kiến màn tỏa sáng của huyền thoại, mà còn một câu chuyện thú vị từ Mastantuono.

Mastantuono trong một pha phối hợp với Messi

Mastantuono, tài năng trẻ vừa cập bến Real Madrid mùa hè này, được HLV Lionel Scaloni xếp đá chính và có màn sát cánh khó quên với thần tượng thuở nhỏ của mình. Mastantuono kể lại rằng trong một tình huống phối hợp cùng Messi, thay vì trả bóng lại cho đàn anh, bản thân quyết định tung cú sút thẳng về phía khung thành.

“Anh ấy muốn giết tôi mất, nhưng rồi cũng thông cảm. Tôi đã xin lỗi vì pha bóng đó”, cầu thủ 18 tuổi cười nói sau trận.

Thực tế, ngay từ đầu trận, Mastantuono cho thấy sự ăn ý khi có pha phối hợp cùng Messi, mở ra cơ hội để Julian Alvarez dứt điểm buộc thủ thành Rafael Romo phải vất vả cứu thua. Với cầu thủ trẻ, được chơi bóng cạnh Messi trên chính sân nhà của River Plate - nơi anh khởi nghiệp - là trải nghiệm mà bản thân gọi là “không thể tin nổi”.

“Đây là giấc mơ cả đời tôi. Messi luôn là thần tượng của tôi từ nhỏ. Được nhìn thấy anh ấy thi đấu đã đặc biệt, còn được đá chung một trận thì thật sự choáng ngợp”, Mastantuono chia sẻ đầy cảm xúc.

Sinh năm 2007, Mastantuono có 61 trận cho River Plate và ghi 10 bàn thắng, một con số ấn tượng với một tiền vệ tuổi 18. Chính phong độ ấy khiến Real Madrid chấp nhận bỏ ra tới 46 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, biến anh thành thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Câu chuyện “suýt làm Messi nổi giận” trở thành điểm nhấn hài hước nhưng cũng giàu ý nghĩa. Nó cho thấy khoảng cách thế hệ đang được nối tiếp: một Messi chuẩn bị chia tay, và một Mastantuono mang theo ước mơ viết tiếp chương mới cho bóng đá Argentina.

Messi lốp bóng tinh tế Sáng 5/9, Lionel Messi lập cú đúp giúp Argentina hạ Venezuela 3-0 ở lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.