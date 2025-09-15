Calafiori gây sốt với 'bài học ném biên'

Khoảnh khắc Calafiori học ném biên gây bão trên mạng, song phong độ ấn tượng mới là lý do giúp anh trở thành một trong những bản hợp đồng sáng giá nhất của Arsenal mùa này.

Calafiori đang là điểm tựa ở hành lang trái của Arsenal.

Arsenal có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Nottingham Forest của HLV Ange Postecoglou thuộc vòng 4 Premier League tối 13/9, nhưng bên cạnh cú đúp của Martin Zubimendi và bàn thắng ấn định tỷ số của Viktor Gyokeres, tâm điểm lại thuộc về Riccardo Calafiori - theo một cách đặc biệt.

Trong hiệp một, hậu vệ trái người Italy bất ngờ được trợ lý trọng tài biên “dạy” ngay trên sân cách thực hiện một quả ném biên đúng luật. Khoảnh khắc kéo dài khoảng 25 giây, khi vị trọng tài kiên nhẫn thị phạm từng động tác, còn Calafiori tếu táo làm theo, khiến khán giả trên khán đài và cộng đồng mạng bật cười.

Dẫu vậy, nếu chỉ nhìn Calafiori qua tình huống hài hước ấy thì là chưa đủ. Bởi sau vỏ bọc dí dỏm, anh đang chứng minh mình là một trong những bản hợp đồng giá trị nhất của Arsenal.

Chỉ sau bốn trận Premier League, cầu thủ 23 tuổi đã ghi một bàn, kiến tạo hai lần và góp công giúp "Pháo thủ" giữ sạch lưới ba trận. Sự hòa nhập nhanh chóng của anh cho thấy khả năng thích ứng đáng kinh ngạc tại môi trường khắc nghiệt nhất thế giới.

Không chỉ chắc chắn ở phòng ngự, Calafiori còn mang đến sự bùng nổ trong tấn công.

Không chỉ chắc chắn ở phòng ngự, Calafiori còn mang đến sự bùng nổ trong tấn công. Những pha leo biên tốc độ, những đường chuyền quyết đoán và cả khả năng dứt điểm trực diện biến anh thành mũi khoan bất ngờ ở hành lang trái. Mikel Arteta dường như tìm được một quân bài đa năng, vừa bọc lót chắc chắn, vừa tạo đột biến khi cần.

Arsenal từng loay hoay nhiều mùa giải để ổn định cánh trái sau sự ra đi của những hậu vệ trụ cột trước kia. Giờ đây, Calafiori không chỉ lấp đầy khoảng trống, mà còn nâng tầm vị trí ấy thành điểm tựa. Với phong độ chín muồi, anh hứa hẹn sẽ là nhân tố quan trọng trong cuộc đua song mã với Liverpool cho chức vô địch Premier League.

Khoảnh khắc “bài học ném biên” có thể sẽ còn được nhắc lại như một giai thoại vui, nhưng đằng sau đó là hình ảnh một Calafiori trưởng thành, bản lĩnh và ngày càng trở thành cái tên không thể thiếu ở Emirates.