CĐV MU phẫn nộ với Maguire, Shaw

  • Thứ bảy, 27/9/2025 21:09 (GMT+7)
Tối 27/9, Harry Maguire và Luke Shaw bị chỉ trích sau thất bại 1-3 của MU trước Brentford thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh 2025/26.

Fan MU chỉ trích Maguire trong thất bại trước Brentford.

Chỉ trong vòng 12 phút trên sân Gtech Community, Igor Thiago lập cú đúp khiến hàng thủ MU sụp đổ. Phút thứ 8, tiền đạo người Brazil phá bẫy việt vị của Maguire để mở tỷ số. Đến phút 20, anh tiếp tục thoát khỏi sự kèm cặp của Shaw, dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số của tân binh Benjamin Sesko giúp MU níu lại hy vọng, nhưng đội khách vẫn thua chung cuộc 1-3. Sau trận đấu, người hâm mộ "Quỷ đỏ" tỏ ra tức giận với bộ đôi Maguire và Shaw.

"Để Maguire và Shaw đá chính trong năm 2025 là thảm họa", "Maguire được gọi là câu chuyện chuộc lỗi ư? Trò hề thôi", "Shaw thì lừa dối chúng ta, tuần nào cũng vậy", "Không thể hiểu nổi tại sao Shaw vẫn đá chính. Amorim khiến tôi phát điên"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Bình luận viên Mark Goldbridge của The United Stand cũng mỉa mai: "MU thua hoàn toàn là lỗi của Amorim. Năm 2025 còn xếp Maguire đá trung vệ cuối cùng".

Thực tế, Shaw thường xuyên hứng chịu chỉ trích. Trước đó, huyền thoại Roy Keane từng công khai phê phán hậu vệ này sau trận derby Manchester, cho rằng anh "thoát tội quá lâu" tại Old Trafford với tiền sử chấn thương liên miên và phong độ thất thường.

Thất bại trước Brentford phơi bày sự mong manh nơi hàng thủ, đồng thời cho thấy HLV Amorim đang dần bất lực trong công cuộc cải tổ "Quỷ đỏ".

Minh Nghi

