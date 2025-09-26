Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tân binh MU gây ấn tượng

Senne Lammens hòa nhập khá nhanh sau khi gia nhập MU từ Royal Antwerp trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Theo BBC Sport, Lammens gây ấn tượng với ban huấn luyện bởi sự chuyên nghiệp trong tập luyện và khả năng hòa nhập môi trường mới. Anh còn rời khách sạn tạm trú để tìm chỗ ở ổn định tại Manchester. Đây là chi tiết nhỏ nhưng được CLB xem là bước tiến quan trọng trong quá trình thích nghi ở Anh.

Thủ môn 23 tuổi người Bỉ được đánh giá cao bởi sự chín chắn, điềm tĩnh trong tập luyện, song chưa có cơ hội thi đấu dưới thời Ruben Amorim. Dù vậy, MU chiêu mộ Lammens với tầm nhìn dài hạn, không nhằm tạo ra thay đổi tức thì. Amorim cũng nhấn mạnh Premier League là giải đấu mà kinh nghiệm có giá trị sống còn.

"Quỷ đỏ" quyết định chi 18,1 triệu bảng để đưa Lammens về Old Trafford sau khi từ bỏ mục tiêu Emiliano Martinez (Aston Villa). Trong ngày ký hợp đồng, thủ môn tuyển U21 Bỉ gọi đây là "giấc mơ thành sự thật" và là khởi đầu cho "một điều đặc biệt".

Tuy nhiên, bất chấp màn ra mắt đầy kỳ vọng, HLV Amorim vẫn tin tưởng vào Altay Bayindir cho vị trí số một trong khung gỗ. Lammens vì thế buộc phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

Mùa trước, Lammens là một trong những thủ môn nổi bật nhất giải Bỉ với 30 lần ra sân, giữ sạch lưới 7 trận và thực hiện tới 173 pha cứu thua - cao nhất giải. Đặc biệt, anh có 4 lần cản phá thành công penalty, thành tích dẫn đầu top 10 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Chính phong độ ấy khiến MU tin rằng họ đang sở hữu một thủ môn giàu tiềm năng, nhưng đồng thời cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng đối mặt với áp lực tại Old Trafford.

Minh Nghi

