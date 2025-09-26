MU sắp có thủ môn mới

MU tiến gần tới việc chiêu mộ thủ môn trẻ Charlie Hardy từ Derby County, trong bối cảnh HLV Ruben Amorim tiếp tục tiến hành cuộc cải tổ ở vị trí gác đền.

Charlie Hardy chuẩn bị gia nhập đội trẻ MU.

Charlie Hardy năm nay 16 tuổi, có 5 lần khoác áo tuyển U16 Anh. Tài năng trẻ từng gây chú ý khi được điền tên vào danh sách dự bị của đội U18 Derby County từ năm 14 tuổi, trước khi có màn ra mắt lúc 15 tuổi.

Việc đưa Hardy về Carrington cho thấy MU muốn đặt nền móng dài hơi cho tương lai ở vị trí khung gỗ, vốn là điểm nóng kể từ khi David de Gea chia tay sân Old Trafford.

Nhiều năm qua, các thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo Carrington hiếm khi tạo được chỗ đứng ở đội một. Dean Henderson có giai đoạn ngắn giữ vai trò số một tại Premier League năm 2021, trước khi De Gea trở lại. Trước Henderson, người cuối cùng làm được điều tương tự là Gary Walsh vào năm 1987.

Hiện tại, hai thủ môn trẻ xuất thân từ học viện phải tích lũy kinh nghiệm theo dạng cho mượn. Radek Vitek (21 tuổi), nhà vô địch FA Youth Cup, bắt chính toàn bộ 6 trận ở Championship trong màu áo Bristol City. Trong khi đó, Elyh Harrison (19 tuổi) là sự lựa chọn số một của Shrewsbury Town tại League Two, dù CLB này chật vật ở nhóm cuối bảng.

Vị trí khung gỗ tại Old Trafford hứa hẹn biến động mạnh vào mùa hè năm sau. Andre Onana đang khoác áo Trabzonspor theo hợp đồng cho mượn một năm, Tom Heaton sẽ bước sang tuổi 40 và hết hạn hợp đồng, còn thủ môn Dermot Mee nhiều khả năng bị thanh lý.

Ở chiều ngược lại, MU kịp bổ sung Senne Lammens từ Royal Antwerp vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, thủ thành 23 tuổi chưa có trận ra mắt và có thể chỉ góp mặt ở đội U21 trong các trận tại Football League Trophy hoặc Premier League International Cup.