Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU sắp có thủ môn mới

  • Thứ sáu, 26/9/2025 06:25 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

MU tiến gần tới việc chiêu mộ thủ môn trẻ Charlie Hardy từ Derby County, trong bối cảnh HLV Ruben Amorim tiếp tục tiến hành cuộc cải tổ ở vị trí gác đền.

Charlie Hardy chuẩn bị gia nhập đội trẻ MU.

Charlie Hardy năm nay 16 tuổi, có 5 lần khoác áo tuyển U16 Anh. Tài năng trẻ từng gây chú ý khi được điền tên vào danh sách dự bị của đội U18 Derby County từ năm 14 tuổi, trước khi có màn ra mắt lúc 15 tuổi.

Việc đưa Hardy về Carrington cho thấy MU muốn đặt nền móng dài hơi cho tương lai ở vị trí khung gỗ, vốn là điểm nóng kể từ khi David de Gea chia tay sân Old Trafford.

Nhiều năm qua, các thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo Carrington hiếm khi tạo được chỗ đứng ở đội một. Dean Henderson có giai đoạn ngắn giữ vai trò số một tại Premier League năm 2021, trước khi De Gea trở lại. Trước Henderson, người cuối cùng làm được điều tương tự là Gary Walsh vào năm 1987.

Hiện tại, hai thủ môn trẻ xuất thân từ học viện phải tích lũy kinh nghiệm theo dạng cho mượn. Radek Vitek (21 tuổi), nhà vô địch FA Youth Cup, bắt chính toàn bộ 6 trận ở Championship trong màu áo Bristol City. Trong khi đó, Elyh Harrison (19 tuổi) là sự lựa chọn số một của Shrewsbury Town tại League Two, dù CLB này chật vật ở nhóm cuối bảng.

Vị trí khung gỗ tại Old Trafford hứa hẹn biến động mạnh vào mùa hè năm sau. Andre Onana đang khoác áo Trabzonspor theo hợp đồng cho mượn một năm, Tom Heaton sẽ bước sang tuổi 40 và hết hạn hợp đồng, còn thủ môn Dermot Mee nhiều khả năng bị thanh lý.

Ở chiều ngược lại, MU kịp bổ sung Senne Lammens từ Royal Antwerp vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, thủ thành 23 tuổi chưa có trận ra mắt và có thể chỉ góp mặt ở đội U21 trong các trận tại Football League Trophy hoặc Premier League International Cup.

Rashford thăng hoa tại Barca

Rạng sáng 26/9, cựu cầu thủ MU góp pha kiến tạo giúp Barca đánh bại Real Oviedo 3-1 ở vòng 6 La Liga.

7 giờ trước

Amorim 'chỉ còn vài tháng' ở MU?

Cựu thủ môn MU, Ben Foster, nhận định HLV Ruben Amorim đang "sống sót qua ngày" tại Old Trafford và có thể chỉ còn vài tháng nữa trước khi bị sa thải.

29:1754 hôm qua

Mainoo tự cứu lấy mình tại MU

Kobbie Mainoo đang quyết tâm vực dậy sự nghiệp tại MU sau khi phải chịu cảnh dự bị dưới triều đại HLV Ruben Amorim.

29:1765 hôm qua

Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.

Minh Nghi

MU có thủ môn mới MU thủ môn mới Charlie Hardy

    Đọc tiếp

    Son Heung-min dang khien Tottenham hoi tiec hinh anh

    Son Heung-min đang khiến Tottenham hối tiếc

    2 giờ trước 10:09 26/9/2025

    0

    Son Heung-min đang là cầu thủ ấn tượng nhất MLS hiện tại, và chỉ sau 7 trận, anh đã khiến Tottenham phải nhìn lại quyết định để trụ cột ra đi với ánh mắt đầy tiếc nuối.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý