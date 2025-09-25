Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Amorim 'chỉ còn vài tháng' ở MU?

  • Thứ năm, 25/9/2025 07:03 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Cựu thủ môn MU, Ben Foster, nhận định HLV Ruben Amorim đang "sống sót qua ngày" tại Old Trafford và có thể chỉ còn vài tháng nữa trước khi bị sa thải.

Áp lực hiện đè nặng lên vai HLV Amorim.

Phát biểu trên Fozcast, Ben Foster phân tích: "Amorim có lẽ chỉ còn vài tháng. Chỉ cần thêm một chuỗi 2-3-4 trận thua nữa, ban lãnh đạo sẽ nói: 'Thôi đủ rồi, rõ ràng là không hiệu quả'. Tôi theo dõi MU và không thấy sự gắn kết nào trong lối chơi cả".

Foster cũng cho rằng Oliver Glasner là cái tên sáng giá, nhưng không chắc là lựa chọn đúng: "Glasner chỉ còn 9 tháng hợp đồng với Palace, nhưng vấn đề là MU quá chán sơ đồ 3 hậu vệ. Nếu ông ấy tới và nói 'tôi muốn chơi 3 trung vệ', CLB sẽ lập tức phản đối. Tuy nhiên, phải công nhận Glasner mất 5 trụ cột mà Palace vẫn mạnh hơn, đang đứng thứ 5 Premier League".

Ngoài Glasner, danh sách ứng viên thay thế Amorim còn có Gareth Southgate, Marco Silva và Mauricio Pochettino. Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn, trận đấu với Brentford cuối tuần này có thể là bước ngoặt quan trọng cho số phận của HLV người Bồ Đào Nha.

MU khởi đầu mùa giải mới tệ hại, tiếp nối mùa 2024/25 thảm họa với vị trí thứ 15 tại Premier League, cũng như và thất bại trong trận chung kết Europa League trước Tottenham. Mùa này, nỗi thất vọng càng lớn khi "Quỷ đỏ" bị Grimsby loại khỏi League Cup và thường xuyên trình diễn lối chơi rời rạc.

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea cuối tuần qua chỉ như "liều thuốc giảm đau tạm thời". MU hiện đứng thứ 11 tại Premier League 2025/26 sau 5 vòng đấu với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

MU đón tân binh 17 tuổi

MU tiếp tục cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn dưới thời HLV Ruben Amorim khi chiêu mộ tài năng trẻ Cristian Orozco của Colombia.

15 giờ trước

MU còn lãng phí Mainoo tới khi nào?

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea cuối tuần qua giúp Manchester United có thêm ba điểm quan trọng, nhưng cũng để lại không ít dấu hỏi về cách vận hành của HLV Ruben Amorim.

11:49 22/9/2025

Amorim đã đúng về Maguire

Manchester United đã có chiến thắng thứ hai tại Premier League mùa này, vượt qua Chelsea 2-1 trong cơn mưa tại Old Trafford.

11:05 21/9/2025

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Minh Nghi

