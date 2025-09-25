MU đón tân binh 17 tuổi

MU tiếp tục cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn dưới thời HLV Ruben Amorim khi chiêu mộ tài năng trẻ Cristian Orozco của Colombia.

Cristian Orozco sẽ gia nhập MU vào hè 2026.

Theo nhà báo Colombia Pipe Sierra - người đầu tiên tiết lộ vụ Luis Diaz sang Liverpool năm 2022, "Quỷ đỏ" đạt thỏa thuận chiêu mộ Cristian Orozco. Cầu thủ 17 tuổi thuộc biên chế CLB Fortaleza CEIF (giải VĐQG Colombia) và là đội trưởng U17 Colombia.

Dù chưa ra mắt đội một, tiền vệ phòng ngự này gây ấn tượng mạnh trong màu áo U17 Colombia, góp công lớn đưa đội tuyển trẻ vào chung kết giải vô địch U17 Nam Mỹ vào tháng 4. Với vai trò thủ lĩnh và phong cách thi đấu chững chạc, anh được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất Nam Mỹ ở lứa tuổi của mình.

Theo thỏa thuận sơ bộ, Orozco sẽ gia nhập Old Trafford sau sinh nhật 18 tuổi vào tháng 7 năm sau. Đây là thương vụ mới nhất trong chiến lược săn đón tài năng trẻ mà MU kiên trì theo đuổi thời gian qua.

Trước đó, hậu vệ Diego Leon (Paraguay U20) được đưa về từ Cerro Porteno với giá 3 triệu bảng, nhanh chóng góp mặt trong tour du đấu hè và có tên ở danh sách đội một. Ngoài ra, cặp đôi Ayden Heaven và Chido Obi cũng được chiêu mộ từ Arsenal và có màn ra mắt đội một.

Động thái cho thấy định hướng rõ ràng của HLV Amorim khi xây dựng thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng để tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Trong bối cảnh nhiều sản phẩm lò Carrington như Scott McTominay, Mason Greenwood, Alejandro Garnacho hay Anthony Elanga rời đi, MU buộc phải tái tạo dòng chảy nhân sự trẻ trung cho giai đoạn mới.