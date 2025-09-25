Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU đón tân binh 17 tuổi

  • Thứ năm, 25/9/2025 05:48 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

MU tiếp tục cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn dưới thời HLV Ruben Amorim khi chiêu mộ tài năng trẻ Cristian Orozco của Colombia.

Cristian Orozco sẽ gia nhập MU vào hè 2026.

Theo nhà báo Colombia Pipe Sierra - người đầu tiên tiết lộ vụ Luis Diaz sang Liverpool năm 2022, "Quỷ đỏ" đạt thỏa thuận chiêu mộ Cristian Orozco. Cầu thủ 17 tuổi thuộc biên chế CLB Fortaleza CEIF (giải VĐQG Colombia) và là đội trưởng U17 Colombia.

Dù chưa ra mắt đội một, tiền vệ phòng ngự này gây ấn tượng mạnh trong màu áo U17 Colombia, góp công lớn đưa đội tuyển trẻ vào chung kết giải vô địch U17 Nam Mỹ vào tháng 4. Với vai trò thủ lĩnh và phong cách thi đấu chững chạc, anh được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất Nam Mỹ ở lứa tuổi của mình.

Theo thỏa thuận sơ bộ, Orozco sẽ gia nhập Old Trafford sau sinh nhật 18 tuổi vào tháng 7 năm sau. Đây là thương vụ mới nhất trong chiến lược săn đón tài năng trẻ mà MU kiên trì theo đuổi thời gian qua.

Trước đó, hậu vệ Diego Leon (Paraguay U20) được đưa về từ Cerro Porteno với giá 3 triệu bảng, nhanh chóng góp mặt trong tour du đấu hè và có tên ở danh sách đội một. Ngoài ra, cặp đôi Ayden Heaven và Chido Obi cũng được chiêu mộ từ Arsenal và có màn ra mắt đội một.

Động thái cho thấy định hướng rõ ràng của HLV Amorim khi xây dựng thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng để tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Trong bối cảnh nhiều sản phẩm lò Carrington như Scott McTominay, Mason Greenwood, Alejandro Garnacho hay Anthony Elanga rời đi, MU buộc phải tái tạo dòng chảy nhân sự trẻ trung cho giai đoạn mới.

Antony đổi đời ở Betis

Từ việc luôn vướng hàng loạt chỉ trích khi thi đấu cho MU, Antony tạo ra bước ngoặt quan trọng tại Real Betis, nơi có thể thay đổi cả sự nghiệp của anh.

32:1947 hôm qua

Malacia gây ngỡ ngàng ở MU

Bị MU thẳng tay gạt khỏi kế hoạch ngay từ đầu hè, Tyrell Malacia lại khiến đồng đội phải kinh ngạc với tinh thần tập luyện và thái độ chuyên nghiệp đáng nể.

39:2323 hôm qua

Paul Scholes công kích Rashford

Paul Scholes, huyền thoại Manchester United, thẳng thừng chỉ trích Marcus Rashford, cho rằng tiền đạo này từng “bỏ cuộc” khi thi đấu cho MU và gọi anh là “nỗi hổ thẹn”.

39:2333 hôm qua

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Minh Nghi

MU chiêu mộ Cristian Orozco MU tân binh Cristian Orozco

    Đọc tiếp

    Aston Villa chot tuong lai Sancho hinh anh

    Aston Villa chốt tương lai Sancho

    36 phút trước 19:56 25/9/2025

    0

    Chỉ sau hai trận khoác áo Aston Villa, Jadon Sancho tạo đủ dấu ấn để ban lãnh đạo đội bóng tính đến phương án ký hợp đồng dài hạn.

    Con ai nho Renato Sanches? hinh anh

    Còn ai nhớ Renato Sanches?

    57 phút trước 19:36 25/9/2025

    0

    Từng nhận được kỳ vọng rất lớn, Renato Sanches lại không thể bứt phá để trở thành ngôi sao của bóng đá Bồ Đào Nha.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý