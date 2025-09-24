Malacia gây ngỡ ngàng ở MU

Bị MU thẳng tay gạt khỏi kế hoạch ngay từ đầu hè, Tyrell Malacia lại khiến đồng đội phải kinh ngạc với tinh thần tập luyện và thái độ chuyên nghiệp đáng nể.

Malacia có thái độ cực kỳ tích cực thời gian qua.

Hè năm nay, MU lập ra danh sách "bom nổ chậm" 5 gồm Antony, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia. Nhóm cầu thủ này phải tập riêng, không dự tour du đấu và được thông báo tương lai tại Old Trafford chấm dứt.

Rashford tìm đường sang Barcelona theo dạng cho mượn, Antony chuyển đến Real Betis, Sancho cập bến Aston Villa, còn Garnacho gia nhập Chelsea với hợp đồng bán đứt. Trong khi đó, duy nhất Malacia còn sót lại, được điền tên vào danh sách dự Premier League đầu tháng này.

Điều khiến nội bộ "Quỷ đỏ" bất ngờ là phản ứng của hậu vệ người Hà Lan. Theo Daily Mail, Malacia không tỏ ra chán nản mà trái lại, thái độ tập luyện được miêu tả là "tấm gương cho phần còn lại". Cường độ, tinh thần chiến đấu và khát khao thể hiện của anh ở đội dự bị được đánh giá là "ngoài sức tưởng tượng".

Cầu thủ 26 tuổi thậm chí chủ động đề nghị được ra sân cho đội U21 để lấy lại thể lực thi đấu. Tuy nhiên, MU chưa chấp thuận, và điều này càng cho thấy Malacia khó có tương lai lâu dài ở Old Trafford.

Vị trí hậu vệ trái trong đội hình của HLV Ruben Amorim thuộc về Patrick Dorgu. Trong khi đó, tài năng trẻ Diego Leon chiếm suất đá chính cho đội dự bị. Việc sử dụng Malacia đồng nghĩa đẩy Leon ra ngoài, một viễn cảnh không hợp lý khi MU muốn tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ.

Tình cảnh hiện tại đặt MU vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu giữ Malacia mà không dùng thì lãng phí, còn trao cơ hội cũng đồng nghĩa chặn đường phát triển của những gương mặt trẻ. Giải pháp có lẽ chỉ đến vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa, khi tương lai của cựu cầu thủ Feyenoord được quyết định.