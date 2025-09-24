Rạng sáng 24/9, cựu cầu thủ MU không để lại dấu ấn trong chiến thắng 2-1 của Chelsea trước chủ nhà Lincoln tại League Cup.

Garnacho chưa để lại dấu ấn trong màu áo Chelsea.

Trước đối thủ đến từ League One (giải hạng 3 trong hệ thống bóng đá Anh), HLV Enzo Maresca tự tin tung vào sân đội hình dự bị. Alejandro Garnacho có lần đá chính đầu tiên cho Chelsea. Tuyển thủ Argentina thi đấu trong vai trò tiền vệ tấn công lệch trái.

Garnacho chỉ được chơi 59 phút, trước khi phải rời sân nhường chỗ cho một tài năng trẻ khác là Estevao. Trong gần một giờ đồng hồ có mặt trên sân, bản hợp đồng trị giá 45 triệu euro của Chelsea chỉ có 1 cú sút, 16 đường chuyền, 4 lần thắng tranh chấp. Anh không tạo ra cơ hội nào, thậm chí còn bị chế nhạo khi không thể thực hiện một pha căng ngang đơn giản ở cuối hiệp một.

Sau 3 lần ra sân cho Chelsea, Garnacho vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo. Dù sao, anh cũng đã có lần đầu hưởng niềm vui chiến thắng cùng đội bóng Tây London.

Không chỉ có Garnacho gây thất vọng, Chelsea cũng thi đấu rời rạc trước đối thủ chiếu dưới, thậm chí còn để thủng lưới trước ở cuối hiệp một, sau pha làm bàn của Robert Street.

Sang đầu hiệp hai, "The Blues" mới vùng lên và ghi liền 2 bàn ở phút 48, 50, lần lượt do công của Tyrique George và Facundo Buonanotte. Chiến thắng 2-1 đưa thầy trò HLV Maresca vào vòng 1/8 League Cup. Đây là giải đấu đội chủ sân Stamford Bridge chưa từng vô địch trong suốt 10 năm qua.