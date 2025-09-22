MU còn lãng phí Mainoo tới khi nào?

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea cuối tuần qua giúp Manchester United có thêm ba điểm quan trọng, nhưng cũng để lại không ít dấu hỏi về cách vận hành của HLV Ruben Amorim.

Mainoo chưa được HLV Ruben Amorim tín nhiệm.

Trận đấu tại Old Trafford không chỉ là màn kiểm chứng bản lĩnh trong mưa gió của “Quỷ đỏ”, mà còn phơi bày vấn đề chiến thuật, đặc biệt liên quan đến Kobbie Mainoo - tài năng trẻ được định giá 70 triệu bảng nhưng vẫn chưa thực sự được tin dùng.

Trận thắng nhiều hơn là may mắn

Man Utd nhập cuộc thuận lợi khi thủ môn Robert Sanchez của Chelsea bị truất quyền thi đấu từ rất sớm, giúp họ nhanh chóng dẫn trước nhờ các pha lập công của Bruno Fernandes và Casemiro. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) phản ánh rõ thế trận: 1,45 so với 0,08 nghiêng hẳn về phía chủ nhà trong hiệp một.

Thế nhưng, sự hưng phấn bị dội gáo nước lạnh khi Casemiro nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ hiệp một. Kể từ đó, Manchester United đánh mất sự chủ động, thậm chí có lúc để đối thủ áp đảo ngay tại Old Trafford. Chelsea dù không thể tận dụng triệt để cơ hội, nhưng những phút cuối đầy căng thẳng khiến chiến thắng của Quỷ đỏ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh cần kiểm soát bóng để giảm áp lực, lựa chọn hợp lý nhất lẽ ra là tung Kobbie Mainoo vào sân. Tiền vệ trẻ người Anh sở hữu khả năng thoát pressing, xử lý chặt chẽ trong không gian hẹp và giữ nhịp trận đấu - những phẩm chất Manchester United cần khi mất đi Casemiro.

Thế nhưng, Amorim lại chọn rút Benjamin Sesko để thay bằng Manuel Ugarte đầu hiệp hai, đồng thời trì hoãn việc sử dụng Mainoo cho đến tận phút 87, khi Chelsea tràn lên tìm bàn gỡ. Quyết định này khiến nhiều người đặt câu hỏi: tại sao một cầu thủ được coi là “viên ngọc quý” của học viện lại bị sử dụng quá ít, trong khi trận đấu đang đòi hỏi đúng sở trường của anh?

Mainoo mới chỉ ra sân tổng cộng 76 phút kể từ đầu mùa.

Mainoo mới chỉ ra sân tổng cộng 76 phút kể từ đầu mùa. Sự thiếu vắng cơ hội có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và động lực của cầu thủ trẻ tuổi này, đặc biệt trong bối cảnh anh được đánh giá là một trong những tiền vệ triển vọng nhất Premier League.

Nếu tình trạng kéo dài, Man Utd không chỉ lãng phí một tài sản được định giá 70 triệu bảng, mà còn có nguy cơ để mất đi cầu thủ trẻ sáng giá vào tay các đối thủ khác. Trong khi đó, thành tích của Amorim tại Premier League chưa đủ thuyết phục: chỉ 18 chiến thắng sau 48 trận, và cả hai chiến thắng mùa này đều mang đậm yếu tố may mắn.

Bài toán đặt ra cho Man Utd

Amorim chắc chắn cần thêm thời gian để xây dựng triết lý, nhưng việc ông chưa thể tối ưu nguồn lực trẻ như Mainoo là một vấn đề lớn. Ở cấp CLB, việc phát triển và giữ chân tài năng cây nhà lá vườn luôn mang ý nghĩa chiến lược - cả về chuyên môn lẫn kinh tế.

Câu hỏi cho ban lãnh đạo Manchester United là liệu họ có đủ kiên nhẫn để chờ Amorim tìm ra công thức đúng, hay cần hành động sớm nhằm bảo đảm sự phát triển của cầu thủ trẻ? Mainoo, xét cho cùng, có thể trở thành biểu tượng tương lai lâu dài của CLB, trong khi chiếc ghế HLV thì luôn có giới hạn thời gian.

Chiến thắng trước Chelsea mang đến niềm vui ngắn hạn nhưng đồng thời phơi bày nghịch lý: một bên là tài năng trẻ giàu tiềm năng chưa được khai thác, một bên là HLV vẫn loay hoay trong các quyết định then chốt. Tương lai của Amorim tại Old Trafford vì thế gắn liền với cách ông sử dụng Kobbie Mainoo - không chỉ là câu chuyện chiến thuật, mà còn là thước đo niềm tin và tầm nhìn dài hạn của Man Utd.