Palmer gây tranh cãi khi trò chuyện với Mainoo

Đêm 20/9, Cole Palmer gây chú ý ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League khi MU thắng Chelsea 2-1 trên sân Old Trafford.

Palmer trò chuyện với Mainoo khi rời sân.

Ngay phút thứ 5, Chelsea rơi vào thế bất lợi khi thủ môn Robert Sanchez nhận thẻ đỏ, trước khi Bruno Fernandes mở tỷ số cho MU chỉ vài phút sau đó. HLV Enzo Maresca buộc phải rút Palmer ra sân ở phút 21 để thay bằng Andrey Santos nhằm vá lại hệ thống phòng ngự.

Tiền vệ 23 tuổi tỏ rõ sự bực tức ném vật gì đó xuống đất. Nhưng điều khiến người hâm mộ bàn tán nhiều hơn là khoảnh khắc anh trao đổi cùng Kobbie Mainoo bên đường biên. Từ hình ảnh truyền hình, không ít CĐV Chelsea khẳng định Palmer ra hiệu với đồng đội ở tuyển Anh rằng anh dính chấn thương háng.

"Tôi tin là Palmer nói với Mainoo rằng anh ấy bị đau háng, còn chỉ tay vào khu vực đó", một người hâm mộ viết trên mạng xã hội X. Một tài khoản khác cũng khẳng định: "Palmer chườm đá ở vùng háng, chắc chắn cậu ấy rời sân vì chấn thương".

Tuy vậy, phản ứng của Palmer cũng khiến nhiều CĐV Chelsea khó chịu. Một bình luận gay gắt: "Palmer nhếch miệng cười khi nói chuyện với Mainoo như một cái tát vào mặt những người hâm mộ lặn lội tới Old Trafford". Một số khán giả còn cho rằng Palmer báo với HLV Maresca về tình trạng chấn thương khi đi ngang qua khu kỹ thuật.

Đây không phải lần đầu Palmer vắng mặt bởi lý do tương tự. Hồi đầu mùa, anh phải rút lui ngay khi khởi động trước trận gặp West Ham, sau đó nghỉ thêm trận gặp Fulham trước khi trở lại sau đợt tập trung đội tuyển Anh tháng 9.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.