Tình trạng của Cole Palmer

  • Thứ sáu, 5/9/2025 16:18 (GMT+7)
Tiền vệ của Chelsea tiết lộ sẽ sớm trở lại thi đấu, đồng thời chia sẻ về quá trình hồi phục chấn thương.

Cole Palmer đang nỗ lực trở lại sau chấn thương.

Ngôi sao 23 tuổi gặp vấn đề trong lúc khởi động ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, khi Chelsea giành chiến thắng 5-1 trên sân West Ham. Đội ngũ y tế Chelsea xác định Palmer gặp chấn thương háng và phải nghỉ thi đấu liên tiếp ở các vòng 2 và vòng 3 Premier League.

Chấn thương này cũng khiến Palmer không thể lên tuyển Anh trong đợt tập trung quốc tế, khi đoàn quân của HLV Thomas Tuchel chuẩn bị đối đầu Andorra và Serbia ở vòng loại World Cup 2026.

Theo The Times, Palmer khả năng cao trở lại ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, khi Chelsea gặp Brentford vào rạng sáng ngày 14/9. Đây là thông tin không thể vui hơn cho Chelsea, bởi sau đợt tập trung quốc tế của các đội tuyển quốc gia, "The Blues" sẽ bước vào lịch thi đấu khá nặng.

Sau trận derby London với Brentford ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ đối đầu với Bayern Munich trong trận mở màn giai đoạn vòng phân hạng Champions League. Ba ngày sau, Chelsea sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn đầy khó khăn đến sân Old Trafford của Manchester United.

