Simeone gây náo loạn cuộc họp của UEFA

HLV Diego Simeone của Atletico Madrid được tiết lộ tức giận rời khỏi cuộc họp do UEFA tổ chức hồi cuối tháng 8, để phản đối công tác trọng tài ở Champions League.

Julian Alvarez có quả luân lưu gây tranh cãi trong trận Atletico Madrid thua Real Madrid tại Champions League mùa trước.

Theo AS, phái đoàn của UEFA đến thăm Atletico Madrid hồi cuối tháng 8 vừa qua, để thảo luận và giải thích về các thay đổi luật ở mùa giải năm nay. Một trong những sửa đổi đó liên quan đến luật chạm bóng hai lần trong đá phạt đền/luân lưu.

Theo đó, IFAB khuyến nghị rằng các trường hợp chạm bóng hai lần không cố ý sẽ được phép sút lại thay vì bị coi là thực hiện hỏng. Trong cuộc họp, khi phái đoàn UEFA bắt đầu thảo luận về luật chạm bóng hai lần, Simeone đặt câu hỏi tại sao không sử dụng tình huống của Julian Alvarez làm ví dụ.

Cựu trọng tài của UEFA, Carlos Velasco Carballo, đáp rằng họ chọn một tình huống khác để phân tích luật. Tuy nhiên, “El Cholo” nhấn mạnh chính sự cố của Alvarez dẫn đến việc IFAB phải sửa luật.

Ông yêu cầu Velasco giải thích cụ thể về sự cố diễn ra tại sân Metropolitano mùa trước, nhưng cựu trọng tài này không phản hồi. Khi Velasco tiếp tục lập luận rằng Alvarez chạm bóng hai lần và sự việc không cần giải thích thêm, Simeone tức giận.

HLV của Atletico đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố “tôi cảm thấy xấu hổ. Thật đáng xấu hổ!” - trước khi thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng họp. Hành động này thể hiện rõ sự bức xúc của Simeone với cách UEFA xử lý vấn đề.

Ban lãnh đạo Atletico Madrid cũng tỏ ra thất vọng trước thái độ của UEFA, bởi sự điều chỉnh của IFAB không khác gì việc ngầm thừa nhận luật cũ gây bất lợi cho họ.