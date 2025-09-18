Chelsea phụ thuộc Palmer để rồi sụp đổ?

“The Blues” chưa tìm ra lối thoát khi mọi ý tưởng tấn công đều gói gọn trong đôi chân của Palmer - điều có thể khiến cả mùa giải rơi vào khủng hoảng nếu anh quá tải.

Cole Palmer đang là ngôi sao của Chelsea.

Chelsea có một đêm Champions League đáng nhớ, nhưng thay vì bàn về chiến thuật hay kết quả, tâm điểm sau trận thua Bayern 1-3 lại hướng vào Cole Palmer. Anh chơi trọn 96 phút, kéo tập thể thiếu ý tưởng trở lại guồng, nhưng cũng để lại hình ảnh khiến CĐV lạnh gáy: quỳ gối, nhăn nhó ôm bắp trong ở phút 93.

Với một đội bóng đang sống bằng sự sáng tạo của anh, đó chẳng khác nào cảnh báo trực tiếp về mùa giải.

Một đội bóng sống nhờ một ngôi sao

Chelsea hiện tại có thể phòng ngự ổn định, có thể cầm bóng ở mức chấp nhận được, nhưng gần như không thể tạo ra sự khác biệt nếu không có Palmer. Khi anh vắng mặt vì chấn thương hoặc nghỉ ngơi, hàng công “The Blues” như bị rút hết oxy.

Trận gặp Brentford cuối tuần trước là minh chứng. Chelsea bế tắc hoàn toàn cho đến khi Palmer vào sân trong hiệp hai, ghi bàn và thổi luồng sinh khí mới cho tập thể.

Điều đáng lo là sự phụ thuộc này diễn ra quá sớm. Palmer mới chỉ bước vào mùa giải thứ ba ở Chelsea nhưng đã trở thành “van cứu hỏa” cho mọi tình huống. Khi cầu thủ 23 tuổi buộc phải gồng mình thi đấu liên tục, nguy cơ chấn thương không còn là giả định.

Cole Palmer chơi hay trong ngày Chelsea thua Bayern Munich 1-3.

Trước Bayern, Palmer phải chơi đủ 96 phút. Tới phút 93, anh vẫn lao xuống biên để căng bóng, rồi lập tức gục xuống sân, ôm lấy vùng đau quen thuộc. Trong những giây cuối trận, ống kính truyền hình bắt trọn cảnh Palmer bước đi khó nhọc, xoa bóp bắp trong với vẻ mặt nhăn nhó.

Đây không phải lần đầu. Palmer bỏ lỡ vài trận đầu mùa, không lên tuyển Anh và được cho nghỉ ở Premier League để giữ sức. Nhưng mỗi khi anh không có mặt, Chelsea lập tức rơi vào trạng thái tê liệt trên hàng công. Đó là vòng luẩn quẩn nguy hiểm: thiếu Palmer thì đội bóng bất lực, có Palmer thì anh bị vắt kiệt, dẫn đến chấn thương.

Thực tế, đây không chỉ là vấn đề của Palmer mà còn là vấn đề hệ thống của Chelsea. CLB biết trước mùa giải 2025/26 sẽ khốc liệt, với lịch thi đấu dày đặc ở Premier League, Champions League và cúp quốc nội. Nhưng họ lại không chuẩn bị phương án dự phòng đủ chất lượng.

Người thay thế Palmer trên giấy tờ là Facundo Buonanotte - cầu thủ được mượn từ Brighton. Nhưng rõ ràng, đặt niềm tin vào một tài năng còn non kinh nghiệm để xoay tua cho nhân tố sáng tạo quan trọng nhất đội hình là một tính toán đầy rủi ro. Chelsea chi hàng trăm triệu bảng trong những mùa hè gần đây, nhưng lại thiếu đi một “Palmer 2.0” - người có thể đảm đương vai trò dẫn dắt khi cần.

Bóng dáng của quá khứ: Eden Hazard 2.0?

Vấn đề hiện tại của Chelsea gợi nhớ thời Eden Hazard còn khoác áo xanh. Khi ấy, Hazard là nguồn cảm hứng gần như duy nhất trong tấn công. Mỗi khi anh thăng hoa, Chelsea thắng trận. Nhưng khi Hazard bị khóa chặt hoặc sa sút thể lực, đội bóng ngay lập tức mất đi sự sáng tạo và trở nên vô hồn.

Chelsea đang phụ thuộc nhiều vào Cole Palmer.

Cole Palmer giờ đang bước vào quỹ đạo tương tự. Anh gánh vác cả hệ thống, là người khơi mở mọi pha bóng quan trọng. Cảm giác “Hazard-dependency” (hội chứng phụ thuộc Hazard) dường như trở lại dưới hình hài của “Palmer-dependency” (hội chứng phụ thuộc Palmer). Điều đó có thể mang đến những khoảnh khắc thăng hoa, nhưng về dài hạn, nó là công thức của sự mong manh.

Sự phụ thuộc quá mức vào Palmer khiến Chelsea rơi vào tình thế nguy hiểm cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Ngắn hạn, mỗi khi anh dính chấn thương, đội bóng sẽ mất hẳn ý tưởng tấn công. Dài hạn, việc để một cầu thủ trẻ phải gồng gánh cả hệ thống dễ dẫn tới quá tải, không chỉ ảnh hưởng phong độ mùa này mà còn làm chậm quá trình phát triển sự nghiệp.

Cảnh tượng Palmer ôm bắp trong ở phút 93 trước Bayern có thể chỉ là một cơn đau thoáng qua. Nhưng với tần suất thi đấu hiện tại, nó hoàn toàn có thể trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi chấn thương dai dẳng. Với Chelsea, đó sẽ là thảm họa.

Trong 72 giờ tới, Chelsea sẽ phải đối đầu Man United tại Old Trafford. Câu hỏi đặt ra: họ có dám để Palmer nghỉ ngơi không? Thực tế cho thấy HLV khó mà xoay vòng, bởi mỗi khi thiếu anh, “The Blues” như mất đi toàn bộ sự sáng tạo. Nhưng nếu tiếp tục vắt kiệt ngôi sao này, Chelsea có thể mất anh trong những giai đoạn quan trọng hơn.

Sự trở lại của một CLB lớn không thể dựa trên một cá nhân. Chelsea cần tìm lại tính tập thể, cần những phương án tấn công khác để chia sẻ gánh nặng. Nếu không, “vấn đề Palmer” sẽ nhanh chóng biến thành “vấn đề Chelsea” – nơi một đội bóng hàng đầu phải sống nhờ đôi chân mong manh của một cầu thủ 22 tuổi.